Минпромторг провел аудит химической промышленности

Около половины химических продуктов, поставки которых в Россию запрещает шестой пакет санкций Евросоюза (ЕС), не производятся на территории РФ, говорится в сентябрьском исследовании научно-технического центра «Химинвест», подведомственного Минпромторгу. В исследовании отмечается, что из 79 запрещенных к продаже России наименований химических продуктов по 38 обеспечен технический суверенитет. Еще 41 позиция в России не выпускается. В Минпромторге «Ведомостям» подтвердили, что часть химических продуктов, попавших под санкции, на территории РФ не производится. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти позиции будут замещены за счет запуска собственного производства или импорта из дружественных стран.