Минпромторг провел аудит химической промышленности

Минпромторг провел аудит химической промышленностиСоставлен список продуктов, подлежащих импортозамещению
Около половины химических продуктов, поставки которых в Россию запрещает шестой пакет санкций Евросоюза (ЕС), не производятся на территории РФ, говорится в сентябрьском исследовании научно-технического центра «Химинвест», подведомственного Минпромторгу. В исследовании отмечается, что из 79 запрещенных к продаже России наименований химических продуктов по 38 обеспечен технический суверенитет. Еще 41 позиция в России не выпускается. В Минпромторге «Ведомостям» подтвердили, что часть химических продуктов, попавших под санкции, на территории РФ не производится. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти позиции будут замещены за счет запуска собственного производства или импорта из дружественных стран.
Шестой санкционный пакет был принят Советом ЕС 3 июня. В него вошел, в частности, запрет на экспорт в РФ около 80 химических компонентов, которые, по мнению Брюсселя, могут быть использованы в военном производстве. С учетом принятого ранее пятого санкционного пакета в конечном итоге под запретом оказались ацетилен, аммиак, этанол, метанол, метилхлорид, сурьма, этилен, карбид кальция, хинальдин, пиридостигмина бромид, метиламин, этилбромид, мышьяк и другие вещества.