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Минпромторг провел аудит химической промышленности

Составлен список продуктов, подлежащих импортозамещению
Матвей Катков
Серьезнее всего из-за запрета экспорта в Россию химической продукции пострадала лакокрасочная промышленность (на фото производство красок на одном из заводов России) / ТАСС

Около половины химических продуктов, поставки которых в Россию запрещает шестой пакет санкций Евросоюза (ЕС), не производятся на территории РФ, говорится в сентябрьском исследовании научно-технического центра «Химинвест», подведомственного Минпромторгу. В исследовании отмечается, что из 79 запрещенных к продаже России наименований химических продуктов по 38 обеспечен технический суверенитет. Еще 41 позиция в России не выпускается. В Минпромторге «Ведомостям» подтвердили, что часть химических продуктов, попавших под санкции, на территории РФ не производится. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти позиции будут замещены за счет запуска собственного производства или импорта из дружественных стран.

Шестой санкционный пакет был принят Советом ЕС 3 июня. В него вошел, в частности, запрет на экспорт в РФ около 80 химических компонентов, которые, по мнению Брюсселя, могут быть использованы в военном производстве. С учетом принятого ранее пятого санкционного пакета в конечном итоге под запретом оказались ацетилен, аммиак, этанол, метанол, метилхлорид, сурьма, этилен, карбид кальция, хинальдин, пиридостигмина бромид, метиламин, этилбромид, мышьяк и другие вещества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных