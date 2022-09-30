Apple вывезла большинство своих российских сотрудников в Киргизию

Большинство сотрудников из небольшого штата Apple в России переехали в Киргизию, говорит источник «Ведомостей» в крупной отраслевой ассоциации. Из этой страны родом нынешний руководитель Apple по связям с госорганами Назим Турдумамбетов, ранее занимавший аналогичную должность в другой крупной компании, Philips. По словам собеседника издания, активная работа по подготовке к переезду в Киргизию началась еще весной 2022 г.