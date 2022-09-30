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Apple вывезла большинство своих российских сотрудников в Киргизию

Ранее работников релоцировал также Google
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Перевод зарубежными компаниями своих сотрудников из России в другие страны – это очевидный тренд среди IТ-компаний / Unsplash

Американские корпорации Apple и Google к концу лета перевели своих сотрудников из России в другие страны, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к двум крупным IТ-компаниям, а также представитель профильной ассоциации и профильного ведомства. В частности, сотрудников переводят в Киргизию, а также в Объединенные Арабские Эмираты.

Большинство сотрудников из небольшого штата Apple в России переехали в Киргизию, говорит источник «Ведомостей» в крупной отраслевой ассоциации. Из этой страны родом нынешний руководитель Apple по связям с госорганами Назим Турдумамбетов, ранее занимавший аналогичную должность в другой крупной компании, Philips. По словам собеседника издания, активная работа по подготовке к переезду в Киргизию началась еще весной 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных