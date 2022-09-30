Apple вывезла большинство своих российских сотрудников в Киргизию

Apple вывезла большинство своих российских сотрудников в КиргизиюРанее работников релоцировал также Google
Американские корпорации Apple и Google к концу лета перевели своих сотрудников из России в другие страны, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к двум крупным IТ-компаниям, а также представитель профильной ассоциации и профильного ведомства. В частности, сотрудников переводят в Киргизию, а также в Объединенные Арабские Эмираты.
Большинство сотрудников из небольшого штата Apple в России переехали в Киргизию, говорит источник «Ведомостей» в крупной отраслевой ассоциации. Из этой страны родом нынешний руководитель Apple по связям с госорганами Назим Турдумамбетов, ранее занимавший аналогичную должность в другой крупной компании, Philips. По словам собеседника издания, активная работа по подготовке к переезду в Киргизию началась еще весной 2022 г.