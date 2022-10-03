Cеть «Лабквест» нашла новый способ для выхода в регионы

Медицинская компания «Лабквест» будет брать в операционное управление нерентабельные производственные лаборатории при частных клиниках по договору коммерческой концессии. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. Точное количество точек он назвать отказался, сообщив, что проект будет реализовываться во многих городах страны.