Cеть «Лабквест» нашла новый способ для выхода в регионы

Cеть «Лабквест» нашла новый способ для выхода в регионыОна создает партнерства с клиниками в различных городах России по управлению лабораториями
Сеть «Лабквест» нашла новый способ для выхода в регионы: она создает партнерства с клиниками в различных городах России по управлению исследовательскими лабораториями. Но добиться высокой загрузки таких точек может быть сложно на фоне снижения доходов населения
Медицинская компания «Лабквест» будет брать в операционное управление нерентабельные производственные лаборатории при частных клиниках по договору коммерческой концессии. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. Точное количество точек он назвать отказался, сообщив, что проект будет реализовываться во многих городах страны.
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