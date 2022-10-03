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Cеть «Лабквест» нашла новый способ для выхода в регионы

Она создает партнерства с клиниками в различных городах России по управлению лабораториями
Анна Киселева
Первым партнером «Лабквеста» уже стал петербургский медицинский центр «Моя клиника» / «Медэкспресс-сервис»

Сеть «Лабквест» нашла новый способ для выхода в регионы: она создает партнерства с клиниками в различных городах России по управлению исследовательскими лабораториями. Но добиться высокой загрузки таких точек может быть сложно на фоне снижения доходов населения

Медицинская компания «Лабквест» будет брать в операционное управление нерентабельные производственные лаборатории при частных клиниках по договору коммерческой концессии. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. Точное количество точек он назвать отказался, сообщив, что проект будет реализовываться во многих городах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных