Реагенты для лабораторий могут включить в список параллельного импорта

Реагенты для лабораторий могут включить в список параллельного импортаМинпромторг пойдет на это, если возникнет временный недостаток такой продукции на рынке
Минпромторг России может включить в список товаров для параллельного импорта реагенты, расходные материалы и оборудование для лабораторной диагностики, если этой продукции будет недоставать на рынке, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Такой механизм, по его словам, предусматривает ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя.
Ранее входящая в группу «Актион» фирма «Актион Медицина» по просьбе «Ведомостей» провела опрос сотрудников государственных и частных клинико-биологических лабораторий. Он показал, что у 63,1% респондентов увеличились сроки ввоза оборудования, реагентов и расходных материалов. При этом у 20% поставки и вовсе прекратились. Более половины оборудования, используемого в лабораториях, иностранного производства, сообщили 88,5% принявших участие в опросе респондентов. Почти треть из них утверждают, что доля зарубежной техники у них составляет от 70 до 90%, еще почти половина – что свыше 90%.
Представитель Минпромторга в свою очередь сообщил, что в России выпускается большая часть лабораторного оборудования. Кроме того, ведомство совместно с производителями расширяет ассортимент выпускаемой техники. А через субсидии автономной некоммерческой организации «Агентство по технологическому развитию» Минпромторг будет поддерживать производство расходных материалов и реагентов к медицинскому оборудованию «закрытого типа». Средства будут выделяться на проекты, предусматривающие разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности, пояснил представитель ведомства. Он добавляет, что, в частности, «Агентство по технологическому развитию» сообщило о поступлении от российских производителей 50 проектов по производству критических комплектующих изделий в сфере медицинской техники.
Опрошенные сотрудники лабораторий говорят, что реагенты и оборудование перестали поставлять такие компании, как Radiometer, Thermo Fisher, Beckman Coulter, Immucor и проч. Чаще всего респонденты жаловались на отсутствие и регулярную задержку реактивов и расходных материалов американской Beckman Сoulter. Beckman Coulter Life Sciences, на продукции которой выполнялись исследования мочи, ушла из России еще поздней осенью 2021 г., говорила генеральный директор медицинской лаборатории «Лабквест» Дарья Пикалюк. Компания нашла замену ее реагентам у российского дистрибутора, предоставившего запасы товаров на долгий срок. Представитель Beckman Coulter заявил «Ведомостям», что информация об ее уходе из страны не соответствует действительности. «Компания в лице своей российской дочерней организации ООО «Бекмен Культер» продолжает работу в РФ и осуществляет поставки реагентов для анализов», – сказал он.
Ранее 20 мая пациентка седьмого филиала московской поликлиники № 121 не смогла получить от врача направление на общий анализ крови. Доктор объяснил свой отказ отсутствием реагентов в лаборатории, рассказала она «Ведомостям». Представитель столичного департамента здравоохранения заявил, что такая ситуация исключена. «Запас реагентов на общий анализ крови в подведомственной лаборатории департамента составляет три месяца. Таким образом, поликлиника не может отказать в проведении исследования», – сказал он. Представитель столичного департамента здравоохранения добавил, что в больницах и поликлиниках Москвы проводятся «все необходимые лабораторные исследования».