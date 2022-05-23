Реагенты для лабораторий могут включить в список параллельного импорта

Опрошенные сотрудники лабораторий говорят, что реагенты и оборудование перестали поставлять такие компании, как Radiometer, Thermo Fisher, Beckman Coulter, Immucor и проч. Чаще всего респонденты жаловались на отсутствие и регулярную задержку реактивов и расходных материалов американской Beckman Сoulter. Beckman Coulter Life Sciences, на продукции которой выполнялись исследования мочи, ушла из России еще поздней осенью 2021 г., говорила генеральный директор медицинской лаборатории «Лабквест» Дарья Пикалюк. Компания нашла замену ее реагентам у российского дистрибутора, предоставившего запасы товаров на долгий срок. Представитель Beckman Coulter заявил «Ведомостям», что информация об ее уходе из страны не соответствует действительности. «Компания в лице своей российской дочерней организации ООО «Бекмен Культер» продолжает работу в РФ и осуществляет поставки реагентов для анализов», – сказал он.