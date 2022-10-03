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«Северсталь» попытается нарастить продажи за счет цифровой платформы

Компания стремится увеличить реализацию на внутреннем рынке РФ из-за проблем с экспортом
Василий Милькин Николай Николаев
В 2021 г. выручка «Северстали» от продаж в странах Европы составила $4 млрд при суммарной выручке в $11,6 млрд, в странах Северной Америки – $349 млн / Денис Гришкин / Ведомости

Северсталь» 3 октября запустила собственную цифровую платформу по продаже металлопроката и другой металлопродукции, которую назвали «Платферрум», сообщил «Ведомостям» представитель компании. К 2026 г. компания, по его словам, намерена продавать через площадку около 2 млн т своей продукции в год. Продажи компании за шесть месяцев 2022 г. составили 5 млн т (-6% к первому полугодию 2021 г.), производство – 5,3 млн т (-7%), сообщала «Северсталь» в июле. Исходя из этих данных, компания намерена реализовывать через цифровую платформу до 20% от объемов производства.

На интернет-площадке «Северстали» планируется продавать холоднокатаный и горячекатаный прокат, арматуру, трубы, швеллер, а в дальнейшем – строительные товары, говорит представитель компании. Платформа будет работать по принципу интернет-магазина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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