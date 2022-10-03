«Северсталь» попытается нарастить продажи за счет цифровой платформы

Северсталь» 3 октября запустила собственную цифровую платформу по продаже металлопроката и другой металлопродукции, которую назвали «Платферрум», сообщил «Ведомостям» представитель компании. К 2026 г. компания, по его словам, намерена продавать через площадку около 2 млн т своей продукции в год. Продажи компании за шесть месяцев 2022 г. составили 5 млн т (-6% к первому полугодию 2021 г.), производство – 5,3 млн т (-7%), сообщала «Северсталь» в июле. Исходя из этих данных, компания намерена реализовывать через цифровую платформу до 20% от объемов производства.