В ФАС предупредили о рисках повышения концентрации бизнеса из-за ухода иностранных компаний

В ФАС предупредили о рисках повышения концентрации бизнеса из-за ухода иностранных компанийНо, например, уход Booking на конкуренцию в отрасли повлияет положительно, полагают в ведомстве
Уход с рынка западных компаний и поглощение их активов российскими конкурентами может привести к усилению концентрации бизнеса в некоторых отраслях. О таком риске в разговоре с «Ведомостями» предупредил заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов. По его словам, вероятность ослабления конкуренции высока в случаях, когда российская организация с существенной долей рынка приобретает сопоставимую по размерам иностранную компанию.
«Усиление экономической концентрации за счет таких горизонтальных слияний возможно», – заявил Цыганов. На вопрос, какие секторы экономики больше остальных подвержены этому риску, он не ответил. ФАС, по словам Цыганова, такие отрасли не выделяет. Пока рано констатировать появление четко определенных тенденций, уточнил замруководителя службы.