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В ФАС предупредили о рисках повышения концентрации бизнеса из-за ухода иностранных компаний

Но, например, уход Booking на конкуренцию в отрасли повлияет положительно, полагают в ведомстве
Антон Козлов
Монополизма тем не менее можно не опасаться в сфере услуг и торговле, в которых, как правило, наиболее активен российский малый и средний бизнес / Евгений Разумный / Ведомости

Уход с рынка западных компаний и поглощение их активов российскими конкурентами может привести к усилению концентрации бизнеса в некоторых отраслях. О таком риске в разговоре с «Ведомостями» предупредил заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов. По его словам, вероятность ослабления конкуренции высока в случаях, когда российская организация с существенной долей рынка приобретает сопоставимую по размерам иностранную компанию.

«Усиление экономической концентрации за счет таких горизонтальных слияний возможно», – заявил Цыганов. На вопрос, какие секторы экономики больше остальных подвержены этому риску, он не ответил. ФАС, по словам Цыганова, такие отрасли не выделяет. Пока рано констатировать появление четко определенных тенденций, уточнил замруководителя службы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных