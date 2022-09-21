Каковы основные риски для бюджета на 2023–2025 годы

Власти запланировали исполнение федерального бюджета с дефицитом на всю предстоящую трехлетку, но с постепенным сокращением: с 2% ВВП в 2023 г. до 1,4% ВВП в 2024 г. и 0,7% ВВП в 2025 г. Такие параметры огласил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.