Каковы основные риски для бюджета на 2023–2025 годы

Каковы основные риски для бюджета на 2023–2025 годыКазна планируется с дефицитом в 3 трлн рублей в следующем году
Власти запланировали исполнение федерального бюджета с дефицитом на всю предстоящую трехлетку, но с постепенным сокращением: с 2% ВВП в 2023 г. до 1,4% ВВП в 2024 г. и 0,7% ВВП в 2025 г. Такие параметры огласил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.
В следующем году доходы ожидаются в объеме порядка 26 трлн руб., расходы – 29 трлн руб., таким образом, дефицит бюджета должен составить около 3 трлн руб. По словам премьера, покрываться он будет преимущественно за счет заимствований. «Этот подход даст нам возможность не тратить средства фонда национального благосостояния (ФНБ) и обеспечить приемлемый уровень государственного долга», – подчеркнул Мишустин, напомнив, что Минфин на прошлой неделе успешно вернулся на внутренний рынок займов после длительного перерыва.