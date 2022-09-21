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Каковы основные риски для бюджета на 2023–2025 годы

Казна планируется с дефицитом в 3 трлн рублей в следующем году
Любовь Романова Антон Козлов
Текущий подход позволит обеспечить более активную поддержку экономики в период адаптации и способствовать устойчивому развитию и структурным изменениям на среднесрочном горизонте / Павел Лисицын / РИА Новости

Власти запланировали исполнение федерального бюджета с дефицитом на всю предстоящую трехлетку, но с постепенным сокращением: с 2% ВВП в 2023 г. до 1,4% ВВП в 2024 г. и 0,7% ВВП в 2025 г. Такие параметры огласил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

В следующем году доходы ожидаются в объеме порядка 26 трлн руб., расходы – 29 трлн руб., таким образом, дефицит бюджета должен составить около 3 трлн руб. По словам премьера, покрываться он будет преимущественно за счет заимствований. «Этот подход даст нам возможность не тратить средства фонда национального благосостояния (ФНБ) и обеспечить приемлемый уровень государственного долга», – подчеркнул Мишустин, напомнив, что Минфин на прошлой неделе успешно вернулся на внутренний рынок займов после длительного перерыва.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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