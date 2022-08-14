ЦБ описал варианты развития экономики в зависимости от внешних условий

«Ускоренная адаптация» также исходит из того, что масштабной глобальной рецессии не произойдет. Основной импульс в этом сценарии российская экономика получает за счет более быстрого восстановления внутреннего спроса. Новые партнерства и более прочные экономические связи приведут к более активному восстановлению. В этом сценарии небольшой рост российской экономики возможен уже по итогам 2023 г. (прогноз от -2% до +1%). В 2024 г. ВВП ускорится до 2,5–3,5%, в 2025 г. его темпы составят 2–3%. Годовая инфляция в этом году составит 12–15%, в следующем – 3,5–5,5%, в 2024–2025 гг. будет оставаться вблизи цели в 4%. Ключевая ставка в этом сценарии в следующие три года будет существенно ниже, чем в базовом: 5,5–7,5% в 2023 г. и 5–6% в 2024–2025 гг.