ЦБ описал варианты развития экономики в зависимости от внешних условий

ЦБ описал варианты развития экономики в зависимости от внешних условийРоссия выдержит любой сценарий – вплоть до глобального кризиса, считают аналитики
ЦБ представил три сценария экономического развития России на ближайшую перспективу – базовый, «Ускоренная адаптация» и «Глобальный кризис». Свое видение регулятор отразил в системном документе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023–2025 гг.». Его проект размещен на сайте Банка России. Базовый сценарий гораздо более вероятен, чем два других, вместе взятых, отметил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции в пятницу.
Основной вариант не предполагает значимого изменения текущих геополитических условий до конца прогнозного горизонта. Введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество в основном сохранятся. Согласно базовому сценарию, ВВП России в 2022 г. сократится на 4–6%, в 2023 г. – на 1–4%, в 2024–2025 гг. – вырастет на 1,5–2,5%.
Инфляция в этом году составит 12–15%, в 2023 г. замедлится до 5–7%, а в 2024 г. вернется к 4% и в дальнейшем будет находиться вблизи этого уровня, который ЦБ считает целевым. Средняя ключевая ставка будет в диапазоне 10,5–10,8% в 2022 г., 6,5–8,5% в 2023 г., 6–7% в 2024 г. и 5–6% в 2025 г. Цена на нефть Urals будет постепенно снижаться: с $80 за баррель в 2022 г. до $70 в 2023 г., $60 в 2024 г. и $55 в 2025 г.
В базовом сценарии Банк России исходит из того, что в период повышения ставок крупнейшими центральными банками темпы мирового роста неизбежно замедлятся, но выверенная денежно-кредитная политика позволит крупнейшим экономикам избежать масштабной рецессии.
Два альтернативных сценария
«Ускоренная адаптация» также исходит из того, что масштабной глобальной рецессии не произойдет. Основной импульс в этом сценарии российская экономика получает за счет более быстрого восстановления внутреннего спроса. Новые партнерства и более прочные экономические связи приведут к более активному восстановлению. В этом сценарии небольшой рост российской экономики возможен уже по итогам 2023 г. (прогноз от -2% до +1%). В 2024 г. ВВП ускорится до 2,5–3,5%, в 2025 г. его темпы составят 2–3%. Годовая инфляция в этом году составит 12–15%, в следующем – 3,5–5,5%, в 2024–2025 гг. будет оставаться вблизи цели в 4%. Ключевая ставка в этом сценарии в следующие три года будет существенно ниже, чем в базовом: 5,5–7,5% в 2023 г. и 5–6% в 2024–2025 гг.
В рамках сценария «Глобальный кризис», предполагающего значительное ухудшение состояния мировой экономики и усиление геополитического напряжения, может начаться экономический и финансовый коллапс экономики, сопоставимый по масштабам с ситуацией 2007–2008 гг. Для российской экономики реализация мирового кризиса одновременно с ухудшением геополитического фона существенно осложнит структурную перестройку и адаптацию к новым условиям, пишет ЦБ. Спад ВВП России в 2023 г. окажется еще сильнее, чем в 2022 г.: 5,5–8,5%. В 2024 г. падение продолжится – 2–3%, а в 2025 г. возможен рост в пределах 1%. Инфляция вырастет до 13–16% в 2023 г., в 2024 г. замедлится до 8–9%, в 2025 г. вернется к 4%.
Банку России придется существенно повысить ставку по сравнению с базовым сценарием и держать ее на повышенном уровне в течение продолжительного периода для предотвращения развития вторичных эффектов инфляционных ожиданий и возвращения ее к целевому уровню, предупреждает регулятор. Цены на нефть Urals в этом варианте ожидаются существенно ниже, чем в базовом: $35 за баррель в 2023–2024 гг. и $40 в 2025 г.
Россия выдерживает все
Вероятность сценария «Глобальный кризис» можно оценить в 20–25%, «Ускоренная адаптация» – в 10–15%, считает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Последний наименее вероятен, поскольку его основной предпосылкой является возникновение стратегического альянса с одной или несколькими дружественными странами, обладающими современными технологиями (IT, фарма, машиностроение), готовыми давать доступ к своей интеллектуальной собственности и встраивать существующие российские предприятия в свои технологические цепочки, отметил он. Базовый сценарий является наиболее вероятным: российская экономика уже показала очень высокую адаптивность, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Валерий Емельянов. Разрыв с западными рынками не стал катастрофой ни в плане темпов ВВП, ни по масштабу инфляции, ни для федерального бюджета, указал он. По его мнению, второй по вероятности сценарий – «Ускоренная адаптация». Это похоже на то, что мы видели в период 2015–2019 гг., пояснил эксперт.
Для ускоренной адаптации российской экономики необходима стабилизация экономической и внешнеполитической ситуации, без этого трудно рассчитывать на реализацию полноценной программы развития и комплексного эффекта от принимаемых мер поддержки, полагает руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ Илья Ильин.
Возможны череда частично пересекающихся, но неглубоких рецессий в различных западных экономиках и сохранение медленных темпов роста экономики Китая, но падение спроса и цен на товары российского экспорта не будет столь значительным, как предполагает сценарий «Глобальный кризис», считает Вайсберг. Вероятность глобального кризиса оценивается в 10–20%, добавил Ильин. Россия достаточно неплохо подготовлена, поскольку обеспечивает себя сырьевыми и продовольственными ресурсами, а зависимость от международных финансовых рынков сейчас на минимальном уровне, указал эксперт. При этом цены на сырье – традиционно уязвимое место с точки зрения доходов бюджета, – как показал 2008 год и последующие кризисы, не держались на минимумах значительное время, заметил эксперт. В то же время выпадающие доходы бюджета из-за просадки цен на нефть исторически компенсируются слабым курсом рубля, заключил он.
В базовом сценарии ожидаем, что в 2023 г. будет сочетание всех трех сценариев, которые описал ЦБ, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Энергетический и продовольственный кризисы, рекордная глобальная инфляция и падение доходов населения, самое быстрое за 20 лет ужесточение ДКП центробанками, геополитические противоречия, новые волны пандемии ведут к быстрому ухудшению экономических условий в мире, констатирует он. Глобальная рецессия, по его прогнозам, наступит в 2023 г. При этом Россия справится с возможным мировым кризисом, считает эксперт. Спад ВВП и инфляция в следующем году будут ниже, чем в 2022 г., бюджетная политика останется стимулирующей и поддержит экономику, ожидает Васильев.
Как мы уже видели не раз, Россия выдерживала все кризисы, но вопрос – какой ценой, заметил главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Пока мировые рынки и особенно рынки труда говорят о сильном замедлении мировой экономики, а не о кризисе масштаба 2008–2009 гг., отмечает он. Такой кризис экономика переживет, хотя мы увидим всплеск инфляции, отметил эксперт.
Глобальный кризис, сопоставимый с уровнем 2007–2009 гг., вряд ли случится, полагает Емельянов. Такие события происходят раз в столетие, они вызваны непрогнозируемым системным сбоем, а не просто всплеском инфляции, к которому рынок готовился заранее, указал он. Но если бы нечто подобное повторилось, то нынешняя Россия пережила бы его тяжелее, чем Россия 2000-х, поскольку сейчас нам доступны далеко не все рынки сбыта, заключил эксперт.