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Минфин предложил ведомствам урезать утвержденные траты на 2023 год на 10%

Секвестр требуется для включения в бюджет новых расходов, но защищенных статей он не коснется
Любовь Романова Алексей Никольский
Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что проект бюджета на 2023–2025 гг. формируется в принципиально новых экономических и финансовых условиях / Антон Новодережкин / ТАСС

Минфин сообщил ведомствам о сокращении на 10% так называемых незащищенных расходов бюджета на 2023 г. О том, что финансовое министерство довело через систему «Электронный бюджет» (один из ключевых цифровых инструментов бюджетного процесса) ассигнования на следующий год в урезанном по сравнению с законом о бюджете на 2022–2024 гг. объеме, «Ведомостям» рассказал близкий к правительству источник. Информацию подтвердил другой собеседник, тоже близкий к кабмину, а также два источника в отраслевых ведомствах. По словам собеседников, информацию Минфин довел до министерств еще в июне. Но это решение остается в силе, уточнил близкий к правительству источник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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