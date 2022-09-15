Минфин предложил ведомствам урезать утвержденные траты на 2023 год на 10%

Минфин сообщил ведомствам о сокращении на 10% так называемых незащищенных расходов бюджета на 2023 г. О том, что финансовое министерство довело через систему «Электронный бюджет» (один из ключевых цифровых инструментов бюджетного процесса) ассигнования на следующий год в урезанном по сравнению с законом о бюджете на 2022–2024 гг. объеме, «Ведомостям» рассказал близкий к правительству источник. Информацию подтвердил другой собеседник, тоже близкий к кабмину, а также два источника в отраслевых ведомствах. По словам собеседников, информацию Минфин довел до министерств еще в июне. Но это решение остается в силе, уточнил близкий к правительству источник.