Доходы бюджета в виде дивидендов госкомпаний в этом году упадут почти вдвое

Доходы бюджета в виде дивидендов госкомпаний в этом году упадут почти вдвоеВ казну поступит около 300 млрд рублей, оценили эксперты
Бюджет в этом году получит около 300 млрд руб. доходов от дивидендов компаний с госучастием, подсчитали в «БКС мир инвестиций» по просьбе «Ведомостей». Это почти в 2 раза – на 46% – меньше, чем в 2021 г. Тогда бюджет получил 551 млрд руб. доходов в виде дивидендов госкомпаний. Средняя сумма таких поступлений за последние три года – около 600 млрд руб.
Более 55% поступлений в федеральный бюджет от дивидендов госкомпаний в этом году придется на «Роснефть», оценил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. В число крупнейших плательщиков, по его оценкам, также вошли «Транснефть» и «Татнефть», которые обеспечат около 20 и 10% дивидендных доходов казны соответственно. От «Роснефти» в казну поступит 170 млрд руб., от «Транснефти» – 59,8 млрд руб., от «Татнефти» – 40 млрд руб. Если бы «Газпром» не отказался от выплат за 2021 г., то его доля в совокупном объеме поступлений могла бы составить около 66%, а доля «Роснефти» опустилась бы до 18%, отметил Пучкарев.