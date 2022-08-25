Доходы бюджета в виде дивидендов госкомпаний в этом году упадут почти вдвое

Более 55% поступлений в федеральный бюджет от дивидендов госкомпаний в этом году придется на «Роснефть», оценил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. В число крупнейших плательщиков, по его оценкам, также вошли «Транснефть» и «Татнефть», которые обеспечат около 20 и 10% дивидендных доходов казны соответственно. От «Роснефти» в казну поступит 170 млрд руб., от «Транснефти» – 59,8 млрд руб., от «Татнефти» – 40 млрд руб. Если бы «Газпром» не отказался от выплат за 2021 г., то его доля в совокупном объеме поступлений могла бы составить около 66%, а доля «Роснефти» опустилась бы до 18%, отметил Пучкарев.