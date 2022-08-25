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Доходы бюджета в виде дивидендов госкомпаний в этом году упадут почти вдвое

В казну поступит около 300 млрд рублей, оценили эксперты
Любовь Романова
Доходы бюджета в виде дивидендов госкомпаний в этом году упадут почти вдвое / Максим Стулов / Ведомости

Бюджет в этом году получит около 300 млрд руб. доходов от дивидендов компаний с госучастием, подсчитали в «БКС мир инвестиций» по просьбе «Ведомостей». Это почти в 2 раза – на 46% – меньше, чем в 2021 г. Тогда бюджет получил 551 млрд руб. доходов в виде дивидендов госкомпаний. Средняя сумма таких поступлений за последние три года – около 600 млрд руб.

Более 55% поступлений в федеральный бюджет от дивидендов госкомпаний в этом году придется на «Роснефть», оценил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. В число крупнейших плательщиков, по его оценкам, также вошли «Транснефть» и «Татнефть», которые обеспечат около 20 и 10% дивидендных доходов казны соответственно. От «Роснефти» в казну поступит 170 млрд руб., от «Транснефти» – 59,8 млрд руб., от «Татнефти» – 40 млрд руб. Если бы «Газпром» не отказался от выплат за 2021 г., то его доля в совокупном объеме поступлений могла бы составить около 66%, а доля «Роснефти» опустилась бы до 18%, отметил Пучкарев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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