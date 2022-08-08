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Нестабильный курс рубля повысил волатильность ФНБ. Есть ли риски для экономики?

В июле объем фонда вырос на 1,4 трлн руб. после падения на 1,7 трлн в июне
Любовь Романова
Нестабильный курс рубля повысил волатильность ФНБ / Максим Стулов / Ведомости

Объем ФНБ за июль увеличился на 1,4 трлн до 12,2 трлн руб., следует из данных Минфина, опубликованных 8 августа. При этом в долларовом выражении он сократился на $12,4 млрд до $198,3 млрд. В июне объем фонда упал на 1,7 трлн руб. до 10,8 трлн ($210,6 млрд). Рублевая ликвидность ФНБ (средства на банковских счетах в ЦБ) в июле увеличилась до 8,7 трлн с 7,4 трлн руб. в предыдущем месяце, долларовая сократилась до $141,3 млрд с $145,2 млрд.

Согласно данным Мосбиржи, 31 мая доллар стоил 61,5 руб., 30 июня – 51,45 руб., 29 июля – 61,6 руб. Таким образом, за июнь рубль укрепился к доллару на 16,3%, а за июль подешевел на 19,7%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных