Нестабильный курс рубля повысил волатильность ФНБ. Есть ли риски для экономики?В июле объем фонда вырос на 1,4 трлн руб. после падения на 1,7 трлн в июне
Объем ФНБ за июль увеличился на 1,4 трлн до 12,2 трлн руб., следует из данных Минфина, опубликованных 8 августа. При этом в долларовом выражении он сократился на $12,4 млрд до $198,3 млрд. В июне объем фонда упал на 1,7 трлн руб. до 10,8 трлн ($210,6 млрд). Рублевая ликвидность ФНБ (средства на банковских счетах в ЦБ) в июле увеличилась до 8,7 трлн с 7,4 трлн руб. в предыдущем месяце, долларовая сократилась до $141,3 млрд с $145,2 млрд.
Согласно данным Мосбиржи, 31 мая доллар стоил 61,5 руб., 30 июня – 51,45 руб., 29 июля – 61,6 руб. Таким образом, за июнь рубль укрепился к доллару на 16,3%, а за июль подешевел на 19,7%.
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