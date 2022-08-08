Нестабильный курс рубля повысил волатильность ФНБ. Есть ли риски для экономики?

Объем ФНБ за июль увеличился на 1,4 трлн до 12,2 трлн руб., следует из данных Минфина, опубликованных 8 августа. При этом в долларовом выражении он сократился на $12,4 млрд до $198,3 млрд. В июне объем фонда упал на 1,7 трлн руб. до 10,8 трлн ($210,6 млрд). Рублевая ликвидность ФНБ (средства на банковских счетах в ЦБ) в июле увеличилась до 8,7 трлн с 7,4 трлн руб. в предыдущем месяце, долларовая сократилась до $141,3 млрд с $145,2 млрд.