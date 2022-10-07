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Цены на цветмет растут из-за опасений прекращения поставок из РФ

Влияние этого фактора на стоимость металлов вряд ли будет долгим, считают эксперты
Василий Милькин
Среди других причин роста стоимости алюминия, меди и цинка аналитики выделяют отскок цен после продолжительного падения / Smartmoney

Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) после длительного периода падения 6 октября вернулась к росту и достигла максимума с августа. На фоне ожидания проблем с поставками из России растут также цены на медь и цинк. По данным LME, в ходе торгов 6 октября стоимость трехмесячных фьючерсов на алюминий росла на 2,9% до $2419/т. На 17.30 мск цена несколько снизилась и составляла $2372/т. Цена на медь в течение дня росла на 0,8% до $7754/т, цинк дорожал на 2,7% до $3125/т.

Мировые цены на эти цветные металлы росли с марта 2020 г. и ускорили рост после начала СВО России на Украине. В марте цены на медь и алюминий обновили исторические максимумы – $10 674/т и $3849/т соответственно. Но с середины месяца началось снижение цен, вызванное совокупностью факторов: локдаунами из-за коронавируса в Китае, снижением производства в Европе на фоне энергокризиса, ястребиной политикой ФРС США и ослаблением опасений срывов поставок цветных металлов из России. Относительно пиковых значений начала марта цена на алюминий упала на 37%, на медь – на 23%, на цинк – на 22%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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