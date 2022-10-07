Цены на цветмет растут из-за опасений прекращения поставок из РФ

Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) после длительного периода падения 6 октября вернулась к росту и достигла максимума с августа. На фоне ожидания проблем с поставками из России растут также цены на медь и цинк. По данным LME, в ходе торгов 6 октября стоимость трехмесячных фьючерсов на алюминий росла на 2,9% до $2419/т. На 17.30 мск цена несколько снизилась и составляла $2372/т. Цена на медь в течение дня росла на 0,8% до $7754/т, цинк дорожал на 2,7% до $3125/т.