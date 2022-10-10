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Производство рома, виски и джина в России увеличилось на 64,2% за год

Местные производители активно осваивают ниши, оставленные западными производителями алкоголя
Елизавета Клочкова
Локальная продукция представлена в основном в средне-нижнем ценовом сегменте, тогда как доминиканский ром и шотландский виски относятся к средне-верхнему ценовому сегменту / Unsplash

За три квартала этого года в России было розлито 5,12 млн дал рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки, по данным Росалкогольрегулирования. По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. производство этих напитков увеличилось на 64,2% – с 3,12 млн дал.

Рост производства рома, виски, джина и другой алкогольной продукции опрошенные «Ведомостями» участники рынка связывают с уходом иностранных компаний, которые приостановили поставки в Россию, тем самым освободив этот рынок для локальных игроков.

К примеру, начиная с марта перестали поставлять в нашу страну напитки британская Diageo (Johnnie Walker, Captain Morgan), французская Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s), американская Brown-Forman (Jack Daniel’s) и Maxxium Russia (совместное предприятие Beam Suntory и Edrington, которое производило бурбон Jim Beam, виски Macallan и The Famous Grouse).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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