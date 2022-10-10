Производство рома, виски и джина в России увеличилось на 64,2% за год

Производство рома, виски и джина в России увеличилось на 64,2% за годМестные производители активно осваивают ниши, оставленные западными производителями алкоголя
За три квартала этого года в России было розлито 5,12 млн дал рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки, по данным Росалкогольрегулирования. По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. производство этих напитков увеличилось на 64,2% – с 3,12 млн дал.
Рост производства рома, виски, джина и другой алкогольной продукции опрошенные «Ведомостями» участники рынка связывают с уходом иностранных компаний, которые приостановили поставки в Россию, тем самым освободив этот рынок для локальных игроков.
К примеру, начиная с марта перестали поставлять в нашу страну напитки британская Diageo (Johnnie Walker, Captain Morgan), французская Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s), американская Brown-Forman (Jack Daniel’s) и Maxxium Russia (совместное предприятие Beam Suntory и Edrington, которое производило бурбон Jim Beam, виски Macallan и The Famous Grouse).