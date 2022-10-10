Производство рома, виски и джина в России увеличилось на 64,2% за год

За три квартала этого года в России было розлито 5,12 млн дал рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки, по данным Росалкогольрегулирования. По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. производство этих напитков увеличилось на 64,2% – с 3,12 млн дал.