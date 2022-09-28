Россияне с момента начала мобилизации активно скупают успокоительные средства

Россияне с момента начала мобилизации активно скупают успокоительные средстваВ разы за несколько дней выросли и продажи сухпайков, спальных мешков и аптечек
Продажи успокоительных препаратов с 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация в России, и по 25 сентября выросли в натуральном выражении на 38% по сравнению с аналогичным периодом августа. Такие данные приводит оператор фискальных данных «Такском» на основе анализа более 41 млрд кассовых чеков. Абсолютные показатели компания не раскрывает, сообщив лишь, что средняя цена на такие товары в стране выросла на 2%, составив 282 руб. за упаковку. Аналогичные данные приводит и крупнейшая по обороту аптечная сеть «Ригла». Продажи антидепрессантов и успокоительных в ее аптеках с 21 по 25 сентября увеличились на 32% в сравнении с аналогичным периодом августа – более чем до 135 400 упаковок, рассказала ее коммерческий директор Наталья Бурдина. По ее словам, в денежном выражении рост составил 35% – более чем до 50 млн руб. с НДС.
Биологически активные добавки (БАД), обещающие снятие тревоги, тоже пользовались спросом. Клиенты Wildberries с 21 по 25 сентября купили на 23% больше таких средств (3085 шт.) по сравнению аналогичным периодом августа. Такие данные «Ведомостям» предоставил сервис Moneyplace, который анализирует работу интернет-ритейлеров. Оборот от продажи этих БАДов за этот период вырос на 30,4%, составив 1,5 млн руб. Аналогичная картина и на Ozon – рост продаж на 61% до 905 упаковок, оборот увеличился на 70,6% до 508 566 руб., говорит представитель Moneyplace. Представитель Wildberries отказался от комментариев, пояснив, что выводы пока делать рано. Так же поступил и представитель Ozon.