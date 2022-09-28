Россияне с момента начала мобилизации активно скупают успокоительные средства

Продажи успокоительных препаратов с 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация в России, и по 25 сентября выросли в натуральном выражении на 38% по сравнению с аналогичным периодом августа. Такие данные приводит оператор фискальных данных «Такском» на основе анализа более 41 млрд кассовых чеков. Абсолютные показатели компания не раскрывает, сообщив лишь, что средняя цена на такие товары в стране выросла на 2%, составив 282 руб. за упаковку. Аналогичные данные приводит и крупнейшая по обороту аптечная сеть «Ригла». Продажи антидепрессантов и успокоительных в ее аптеках с 21 по 25 сентября увеличились на 32% в сравнении с аналогичным периодом августа – более чем до 135 400 упаковок, рассказала ее коммерческий директор Наталья Бурдина. По ее словам, в денежном выражении рост составил 35% – более чем до 50 млн руб. с НДС.