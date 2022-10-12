Структура «Газпрома» подала иск к Арашуковым на 472 млн рублей

Структура «Газпрома» подала иск к Арашуковым на 472 млн рублейЭто второй гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в рамках уголовного дела в отношении экс-сенатора от Карачаево-Черкессии (КЧР) Рауфа Арашукова и его отца, бывшего советника генерального директора компании «Газпроммежрегионгаз» Рауля Арашукова, заявил исковые требования о возмещении вреда на сумму более 472 млн руб.
«Сегодня в ходе заседания [в Мосгорсуде] поступил ещё один гражданский иск <…> о возмещении материального ущерба на сумму 472 млн. 775 тыс. 131 руб.», — заявила «Ведомостям» адвокат Екатерина Малиновская.
23 сентября присяжные в Мосгорсуде признали доказанной вину по всем пунктам обвинений в адрес Арашуковых, а также ряда их подельников, но наказание им еще не оглашено. В апреле 2021 г. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-сенатора, его отца и других фигурантов дела. Им, в зависимости от роли и степени участия, предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).
Заявленный структурой «Газпрома» иск связан с тем, что фигуранты дела обвиняются в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд руб. на территории Ставропольского края и КЧР, а также растрате 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам. Арашуковых также обвиняют в организации убийств представителя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова в городе Черкесске в 2010 г. Погибшие препятствовали деятельности преступного сообщества, считает следствие.
4 октября первый гражданский иск в рамках этого дела был заявлен от брата погибшего советника президента КЧР — Мурата Шебзухова, признанного потерпевшим по делу. Он требует взыскать с Арашуковых 9,5 млн. руб. в качестве компенсации морального вреда. В заявлении Шебзухов также просит выплатить более 12 000 руб. за утрату трудоспособности в течение 10 дней, а также возместить расходы на лечение.
Среди членов семьи Арашуковых фигурантами уголовных дел также являются двоюродный брат бывшего сенатора Беслан Арашуков и дядя Ахмед Коцба. Никто из обвиняемых вины не признал.