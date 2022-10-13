Новак заявил о сокращении инвестиций в нефтегазовую отрасль на $400 млрд в год

Аналитик «Финама» Сергей Кауфман отмечает, что большинство нефтегазовых компаний в мире снизили свои инвестиции в разведку и добычу в период разгула коронавирусной инфекции и теперь медленно их восстанавливают. По его словам, не последнюю роль в этом сыграли политики, которые на протяжении 2020-2021 гг. «хоронили» нефтегазовую отрасль и призывали отказываться от углеводородов и больше инвестировать в возобновляемые источники энергии (ВИЭ). «Накопившееся недоинвестирование является одной из причин повышенных цен на нефть, так как из-за него, например, США неспособны достаточно оперативно нарастить добычу», – утверждает аналитик.