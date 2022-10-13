Новак заявил о сокращении инвестиций в нефтегазовую отрасль на $400 млрд в год

Новак заявил о сокращении инвестиций в нефтегазовую отрасль на $400 млрд в годНо российские компании пока не следуют общему тренду
Мировые инвестиции в нефтегазовую отрасль искусственно снижены более чем вдвое до $300 млрд в год из-за перехода к зеленой энергетике. Об этом заявил 13 октября вице-премьер Александр Новак в рамках «Российской энергетической недели» (РЭН-2022) в Москве. Российские компании, по его словам, пока не режут свои инвестпрограммы.
«На хайпе перехода к зеленой повестке дня случилась такая история. В итоге мы наблюдаем, что у нас на сегодняшний день больше чем в два раза снижен объем инвестиций в мировую нефтяную отрасль. Если раньше это было около $700 млрд в год, то сегодня инвестиции – примерно $300 млрд в год», – подчеркнул Новак.
Он напомнил, что в прошлом году глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил о необходимости прекратить инвестирование в проекты нефтегазовой отрасли. В результате крупнейшие мировые банки заявили об остановке кредитования таких проектов. «Это реальная проблема», – считает вице-премьер.
По оценке МЭА, объем инвестиций в добычу нефти и газа в 2021 г. вырос на 10% по сравнению с 2020 г., до $380 млрд. Но этот объем все еще на 20% ниже допандемийного уровня. В 2022 г. агентство ожидает дальнейшего роста инвестиций в добычу нефти и газа на 10% по сравнению с 2021 г. за счет инфляции.
Президент России Владимир Путин 12 октября на РЭН-2022 говорил, что объем инвестиций в добычу нефти и газа в 2020-2021 гг. «упал до минимума за последние 15 лет». Президент также связал падение инвестиций с продвижением зеленой повестки. «И эти инвестиции оказались в два с лишним раза ниже, чем в 2014 г., из-за действий так называемых западных политиков, и бизнес недовложил $2,5 трлн», – подчеркивал Путин.
На проблему недоинвестирования проектов в нефтегазовой отрасли на РЭН-2022 13 октября обратил внимание также совладелец и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. По его словам, некоторые страны начали в «жесткой форме» принимать зеленую повестку и отказываться от финансирования углеводородных проектов. В результате в ноябре 2021 г. цены на газ достигли $2000 за 1000 куб. м, напомнил Михельсон.
Бизнесмен добавил, что в ближайшие годы на мировом рынке ожидается дефицит сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 60-70 млн т в год. Планируемые к запуску в 2022-2025 гг. СПГ-проекты не смогут покрыть ожидаемого дефицита, поэтому цены на газ не стабилизируются ранее 2026 г., подчеркнул он. По его мнению, политики стран мира должны стимулировать инвестиции в новые проекты, а не думать об изъятии сверхприбылей у компаний.
О том, что мир может столкнуться с острым дефицитом нефти и газа из-за недоинвестирования нефтегазовой отрасли, говорил и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 г. Топ-менеджер подчеркивал, что дефицит вызван тенденцией к энергопереходу и отказом от традиционных ресурсов в пользу альтернативной и возобновляемой энергетики. «Для поддержания текущего уровня добычи углеводородов необходимо порядка $17 трлн до 2040 г.», – оценивал Сечин.
Переход к зеленой энергетике должен быть разумным, плавным и обоснованным, считает Новак. Традиционная нефтегазовая энергетика еще долго будет доминирующей, отмечает он, поэтому нужно повышать ее эффективность, снижать выбросы CO2 и заниматься их утилизацией. Параллельно Россия должна развивать и зеленую энергетику, добавил вице-премьер.
О недостатке инвестиций недавно заявлял и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. На пресс-конференции по итогам встречи министров стран - участниц ОПЕК+ 5 октября он отмечал, что одним из механизмов регулирования инвестиций в добычу нефти является цена на топливо. В тот день ОПЕК+ приняла решение сократить квоту на добычу нефти на ноябрь на 2 млн барр./сутки для поддержания мировых нефтяных котировок. Такое снижение стало самым большим с момента заключения нынешней сделки в апреле 2020 г., когда квоты были снижены почти на 10 млн барр./сутки.
По данным исследовательской компании Sanford C. Bernstein & Co, из-за стремления многих стран к достижению климатических целей объем открытых в 2021 г. традиционных запасов нефти в мире достиг минимума с 1950-х гг. – 3,3 млрд барр. («Ведомости» писали об этом 24 января). Это, по мнению аналитиков компании, может привести к скачку цен на нефть.
13 октября декабрьские фьючерсы на нефть Brent торговались по $92-93/барр., свидетельствуют данные биржи ICE. В марте этого года на пике цена приближалась к отметке $128/барр. По словам Новака, в 2023 г. цена может сохраниться на уровне $100 за баррель или «чуть меньше».
Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин приводит такую же оценку. Он напоминает, что глава Chevron Майк Вирт ранее обвинял западных политиков в создании дефицита на нефтяном рынке и делал это «еще до геополитического кризиса на Украине».
Аналитик «Финама» Сергей Кауфман отмечает, что большинство нефтегазовых компаний в мире снизили свои инвестиции в разведку и добычу в период разгула коронавирусной инфекции и теперь медленно их восстанавливают. По его словам, не последнюю роль в этом сыграли политики, которые на протяжении 2020-2021 гг. «хоронили» нефтегазовую отрасль и призывали отказываться от углеводородов и больше инвестировать в возобновляемые источники энергии (ВИЭ). «Накопившееся недоинвестирование является одной из причин повышенных цен на нефть, так как из-за него, например, США неспособны достаточно оперативно нарастить добычу», – утверждает аналитик.
Управляющий партнер Kept Антон Усов отмечает, что зеленая повестка в сочетании с периодом низких цен на топливо сделали сектор непривлекательным для инвестиций. Объем средств, необходимый для устойчивого развития отрасли, по его словам, будет зависеть от цены на нефть и эффективности разработки запасов.
Уровень инвестиций в российской нефтегазовой отрасли сейчас более чем достаточный, уверен Кауфман. По его мнению, Россия «способна добывать существенно больше нефти, чем может продать в условиях санкций».
Российские нефтегазовые компании пока не раскрывали данные по инвестициям в 2022 г.
«Ведомости» направили запросы в крупнейшие компании и в Минэнерго.