Треть работающих россиян подрабатывают на стороне

Треть работающих россиян подрабатывают на сторонеПоказатель будет расти из-за высокой неопределенности и популярности удаленки
Среди всех работающих россиян в 2022 г. 33,2% имели дополнительный заработок за пределами основной работы, сообщили «Ведомостям» в Институте общественных наук (ИОН) РАНХиГС со ссылкой на проведенный опрос. Среди всех респондентов 10,9% заявили, что имеют постоянную дополнительную работу помимо основной, 7,7% уделяют время подработке только несколько раз в месяц, 14,6% – несколько раз в год. Исследование эксперты ИОН проводили в мае 2022 г., его результаты были представлены в октябре.
В 2021 г. РАНХиГС проводил аналогичный опрос – тогда эксперты института оценили уровень вторичной занятости в 29,7%. По мнению соавтора исследования, директора Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга (ИОН) РАНХиГС Андрея Покиды, по сравнению с маем показатель, скорее всего, повысился. «Ситуация с доходами и в целом на рынке труда остается довольно сложной. Высокая неопределенность приводит к тому, что многие стремятся находить дополнительные доходы. Также возрастает роль подушки безопасности на случай потери основной работы. Можно допустить, что по сравнению с состоянием на май число россиян на вторичном рынке труда возросло», – полагает Покида.
В конце февраля похожее исследование проводила компания SuperJob. По данным сервиса, каждый пятый работающий россиянин (22%) в 2022 г. имел подработку. При этом на тот момент у 42% работников на вторичном рынке труда доход составлял 10–30% от их общего заработка, около 65% уделяли дополнительной работе до 10 часов в неделю. В 2022 г. доля работающих россиян выросла на 5 процентных пунктов по сравнению с показателями 2021 г. – тогда эта доля составляла 17%.