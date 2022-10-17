Треть работающих россиян подрабатывают на стороне

В конце февраля похожее исследование проводила компания SuperJob. По данным сервиса, каждый пятый работающий россиянин (22%) в 2022 г. имел подработку. При этом на тот момент у 42% работников на вторичном рынке труда доход составлял 10–30% от их общего заработка, около 65% уделяли дополнительной работе до 10 часов в неделю. В 2022 г. доля работающих россиян выросла на 5 процентных пунктов по сравнению с показателями 2021 г. – тогда эта доля составляла 17%.