Малый бизнес попросил ввести мораторий на новые обязательные требования

Малый бизнес попросил ввести мораторий на новые обязательные требованияВ Минэке инициативу в целом поддержали
Деловое объединение «Опора России» (представляет интересы малого и среднего бизнеса) обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой наложить мораторий на введение новых обязательных требований к деятельности организаций со следующего года (письмо есть у «Ведомостей»).
Для обеспечения стабильного развития российской экономики необходима неизменность условий ведения бизнеса, отказ от повышения административной нагрузки гарантирует такую устойчивость, сообщается в обращении, подписанном президентом «Опоры России» Александром Калининым. Аналогичную просьбу предприниматели направили председателю Госдумы Вячеславу Володину (документ есть у «Ведомостей»).
При этом, поскольку обязательные требования могут вводиться не только постановлениями, но и распоряжениями правительства, ведомственными актами, формально не относящимися к нормативным, необходимо распространить мораторий на все правовые акты, предусматривающие введение новых обязательных требований, уточняется в письме. «Главный лозунг для экономики сегодня – все для фронта, все для победы! А для этого экономика должна работать без перебоев, поборов и барьеров», – пишет Калинин Володину.
Введение новых обязательных требований, например таких, как обязательная маркировка, повышенные требования к оборудованию, к экологической безопасности, может оказать значительное давление на бизнес и помешать ему адаптироваться к новым условиям, пояснил Калинин «Ведомостям». Кроме моратория целесообразно и смягчение некоторых уже сейчас действующих обязательных требований – нормативов по строительству на лесных, сельскохозяйственных землях, охраняемых территориях, добавил Калинин.