Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Малый бизнес попросил ввести мораторий на новые обязательные требования

В Минэке инициативу в целом поддержали
Антон Козлов
Введение обязательной маркировки, повышенные требования к оборудованию, к экологической безопасности может оказать значительное давление на бизнес и помешать ему адаптироваться к новым условиям / Максим Стулов / Ведомости

Деловое объединение «Опора России» (представляет интересы малого и среднего бизнеса) обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой наложить мораторий на введение новых обязательных требований к деятельности организаций со следующего года (письмо есть у «Ведомостей»).

Для обеспечения стабильного развития российской экономики необходима неизменность условий ведения бизнеса, отказ от повышения административной нагрузки гарантирует такую устойчивость, сообщается в обращении, подписанном президентом «Опоры России» Александром Калининым. Аналогичную просьбу предприниматели направили председателю Госдумы Вячеславу Володину (документ есть у «Ведомостей»).

При этом, поскольку обязательные требования могут вводиться не только постановлениями, но и распоряжениями правительства, ведомственными актами, формально не относящимися к нормативным, необходимо распространить мораторий на все правовые акты, предусматривающие введение новых обязательных требований, уточняется в письме. «Главный лозунг для экономики сегодня – все для фронта, все для победы! А для этого экономика должна работать без перебоев, поборов и барьеров», – пишет Калинин Володину.

Введение новых обязательных требований, например таких, как обязательная маркировка, повышенные требования к оборудованию, к экологической безопасности, может оказать значительное давление на бизнес и помешать ему адаптироваться к новым условиям, пояснил Калинин «Ведомостям». Кроме моратория целесообразно и смягчение некоторых уже сейчас действующих обязательных требований – нормативов по строительству на лесных, сельскохозяйственных землях, охраняемых территориях, добавил Калинин.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных