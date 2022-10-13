Малый бизнес попросил ввести мораторий на новые обязательные требования

При этом, поскольку обязательные требования могут вводиться не только постановлениями, но и распоряжениями правительства, ведомственными актами, формально не относящимися к нормативным, необходимо распространить мораторий на все правовые акты, предусматривающие введение новых обязательных требований, уточняется в письме. «Главный лозунг для экономики сегодня – все для фронта, все для победы! А для этого экономика должна работать без перебоев, поборов и барьеров», – пишет Калинин Володину.