«Роснефть» объявила о делистинге акций с Лондонской биржи

Из-за санкций, введенных в отношении компании в 2014 г., выпуск глобальных депозитарных расписок (GDR) был ограничен, а инвесторы могли лишь конвертировать их в локальные акции «Роснефти». В результате количество GDR в обращении сократилось за несколько лет втрое с пикового значения в 1,2 млрд штук (2007-2011 г.) — до 400 млн штук (менее 4% уставного капитала) в момент начала СВО. Это привело к сокращению торгов бумагами «Роснефти» на LSE за 10 лет в 10 раз: по итогам 2021 г. среднедневной объем торгов на лондонской бирже составлял менее $19 млн. Доля LSE в общем объеме торгов бумагами «Роснефти» к 2021 г. сократилась в 3,5 раза до 16% по сравнению с 56% в первые пять лет после IPO.