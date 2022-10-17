«Роснефть» объявила о делистинге акций с Лондонской биржи

«Роснефть» объявила о делистинге акций с Лондонской биржиКомпания может рассмотреть выход на биржу в Шанхае
«Роснефть» проведет делистинг своих ценных бумаг с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщила компания 17 октября. Делистинг пройдет в 11:00 мск 14 ноября, ожидает компания.
«Роснефть» направила соответствующий запрос в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и на LSE 17 октября, говорится в сообщении компании. Решение о делистинге последовало после того, как 15 августа 2022 г. банк-депозитарий J.P.Morgan Chase Bank, N.A. уведомил компанию о расторжении депозитарного соглашения.
Держатели GDR имеют право конвертировать бумаги «в соответствии с условиями депозитарного соглашения и требованиями применимого российского законодательства».
LSE 3 марта остановила торги ценными бумагами российских компаний на неопределенный срок. Решение биржи затронуло 27 компаний, в том числе «Роснефть».
В результате 16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж. По закону после делистинга расписки будут конвертированы в российские ценные бумаги. С 27 апреля также начал действовать запрет на выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Но у эмитентов была возможность сохранить такие программы: для этого нужно было подать соответствующее заявление в правительство до 5 мая.
Из-за санкций, введенных в отношении компании в 2014 г., выпуск глобальных депозитарных расписок (GDR) был ограничен, а инвесторы могли лишь конвертировать их в локальные акции «Роснефти». В результате количество GDR в обращении сократилось за несколько лет втрое с пикового значения в 1,2 млрд штук (2007-2011 г.) — до 400 млн штук (менее 4% уставного капитала) в момент начала СВО. Это привело к сокращению торгов бумагами «Роснефти» на LSE за 10 лет в 10 раз: по итогам 2021 г. среднедневной объем торгов на лондонской бирже составлял менее $19 млн. Доля LSE в общем объеме торгов бумагами «Роснефти» к 2021 г. сократилась в 3,5 раза до 16% по сравнению с 56% в первые пять лет после IPO.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов поясняет, что лондонская биржа с учетом западных санкций уже не может рассматриваться как опция для привлечения капитала, кроме того, объемы торгов бумагами «Роснефти» из-за сокращения доли ГДР сильно снизились, выросли расходы на поддержание листинга. Сама биржа по значимости уступает не только Нью-Йоркской, но и биржам из Китая и Японии. «С учетом западных санкций “Роснефть” может рассмотреть возможность листинга на альтернативных площадках, главным образом азиатских, – добавляет он. – В тройку мировых лидеров по рыночной капитализации котируемых компаний, объему привлекаемых средств и обороту сейчас входит Шанхайская фондовая биржа».
«Роснефть» провела первичное размещение акций на лондонской бирже в 2006 г. В рамках IPO было размещено 1,4 млрд акций на сумму $10,7 млрд. Цена размещения составила $7,55 за акцию или GDR при объявленном диапазоне от $5,85 до $7,85. В момент IPO капитализация «Роснефти» составила $79,8 млрд, сообщала компания.
За первое полугодие 2022 г. «Роснефть» увеличила выручку на 32,5% до почти 5,2 трлн руб. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., следует из отчетности компании по МСФО. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, за этот период выросла на 13,1% и составила 432 млрд руб. Председатель правления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что финансовые результаты за первое полугодие «формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года».