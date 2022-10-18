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Польше грозит дефицит СУГ в случае запрета импорта из России

Но эмбарго может быть отложено в случае холодной зимы, допускают аналитики
Василий Милькин
Польша является одним из крупнейших импортеров российских СУГ / Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

Польша может столкнуться с существенным дефицитом сжиженных углеводородных газов (СУГ, смесь пропана и бутана) ближайшей зимой в случае прекращения поставок из России. Об этом говорится в обзоре исследовательской группы «Петромаркет» со ссылкой на данные трейдеров.

В обзоре отмечается, что в Польше продолжают искать замену российским СУГ, опасаясь возможного введения запрета на ввоз их из России с 1 января 2023 г. В этом случае дефицит СУГ на рынке Польши, как следует из обзора «Петромаркета», может достигнуть 700 000 т в год. О планах по отказу от российского топлива с 2023 г. весной 2022 г. говорил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных