Польше грозит дефицит СУГ в случае запрета импорта из России

В обзоре отмечается, что в Польше продолжают искать замену российским СУГ, опасаясь возможного введения запрета на ввоз их из России с 1 января 2023 г. В этом случае дефицит СУГ на рынке Польши, как следует из обзора «Петромаркета», может достигнуть 700 000 т в год. О планах по отказу от российского топлива с 2023 г. весной 2022 г. говорил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.