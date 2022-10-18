Польше грозит дефицит СУГ в случае запрета импорта из России

Польше грозит дефицит СУГ в случае запрета импорта из РоссииНо эмбарго может быть отложено в случае холодной зимы, допускают аналитики
Польша может столкнуться с существенным дефицитом сжиженных углеводородных газов (СУГ, смесь пропана и бутана) ближайшей зимой в случае прекращения поставок из России. Об этом говорится в обзоре исследовательской группы «Петромаркет» со ссылкой на данные трейдеров.
В обзоре отмечается, что в Польше продолжают искать замену российским СУГ, опасаясь возможного введения запрета на ввоз их из России с 1 января 2023 г. В этом случае дефицит СУГ на рынке Польши, как следует из обзора «Петромаркета», может достигнуть 700 000 т в год. О планах по отказу от российского топлива с 2023 г. весной 2022 г. говорил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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