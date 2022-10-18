Налоговая служба добивается банкротства крупного дистрибьютора игрушек «Той.ру»

Финансовые сложности у «Той.ру», как и у «Сакс», возникли еще в 2020 г. По крайней мере, именно тогда обе сети остались без контрактов с такими производителями как Lego, Harsbro, Mattel. В итоге, если два года назад в сеть входило более 150 собственных и франшизных точек, то сейчас на ее сайте сказано лишь о 23 магазинах, при этом адреса указаны лишь у 12. Из них 5 – в Москве, 3 – в Сочи и по одной – в Санкт-Петербурге, Иркутске, Краснодаре и Рязани.