Налоговая служба добивается банкротства крупного дистрибьютора игрушек «Той.ру»Поставщики детских товаров сейчас сталкиваются со сложностями с доставкой товаров в Россию
Инспекция федеральной налоговой службы №21 подала в московский арбитраж заявление о банкротстве ООО «Той.ру», сказано на сайте суда. Других подробностей в карточке дела пока нет.
«Той.ру» – один из крупнейших дистрибуторов игрушек в России. Ее владельцем, согласно ЕГРЮЛ, является Алиса Лобанова – супруга Андрея Лобанова, основателя еще одного дистрибутора детских товаров «Сакс». Выручка «Той.ру» в 2021 г. составила 3,03 млрд руб., чистый убыток 479 млн руб. Судя по базе арбитражных судов, в 2022 г. к «Той.ру» было подано несколько десятков исков на сумму 150 млн руб., большинство из них связаны с неисполнением обязательств по аренде площадей в торговых центрах и оказанию услуг. Связаться с Лобановой не удалось, запрос в компанию остался без ответа.
Финансовые сложности у «Той.ру», как и у «Сакс», возникли еще в 2020 г. По крайней мере, именно тогда обе сети остались без контрактов с такими производителями как Lego, Harsbro, Mattel. В итоге, если два года назад в сеть входило более 150 собственных и франшизных точек, то сейчас на ее сайте сказано лишь о 23 магазинах, при этом адреса указаны лишь у 12. Из них 5 – в Москве, 3 – в Сочи и по одной – в Санкт-Петербурге, Иркутске, Краснодаре и Рязани.
Рынок детских товаров по итогам первого полугодия 2022 г. показал стагнацию, а крупные дистрибуторы и ритейлеры сталкиваются с огромным давлением, говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он напоминает, что с российского рынка ушли многие иностранные поставщики, ухудшилась ситуация с товарными кредитами, потребление постепенно переходит в онлайн. Именно в онлайне, по его словам, по самым консервативным подсчетам, сегмент детских товаров в 2022 г. вырастет не менее чем на 40-50%. Ключевые игроки тут — крупнейшие маркетплейсы — Wildberries и Ozon. Как итог, с рынка уже ушли «Дочки-Сыночки» (сеть не смогла найти покупателя и проходит процедуру банкротства), большие сложности есть и у «Кораблика», напоминает Бурмистров.
Детская категория товаров и одежды сейчас на фоне стагнации и даже падения рождаемости – один из самых уязвимых сегментов ритейла, соглашается сооснователь New Retail и Project Line Борис Агатов. А региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева добавляет, что на рынке сложился дефицит крупных сетей качественных детских магазинов игрушек, одежды и обуви с собственным производством в среднем ценовом сегменте. По ее словам, новые и существующие бренды пока только начинают заходить на рынок и заменять выбывших ритейлеров, но всем им нужно увеличить производственные мощности и расширить ассортимент товаров для экспансии, а также наладить логистические цепочки для импорта.