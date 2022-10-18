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Бизнес

Налоговая служба добивается банкротства крупного дистрибьютора игрушек «Той.ру»

Поставщики детских товаров сейчас сталкиваются  со сложностями с доставкой товаров в Россию
Маргарита Соболь
Андрей Гордеев / Ведомости

Инспекция федеральной налоговой службы №21 подала в московский арбитраж заявление о банкротстве ООО «Той.ру», сказано на сайте суда. Других подробностей в карточке дела пока нет.

«Той.ру» – один из крупнейших дистрибуторов игрушек в России. Ее владельцем, согласно ЕГРЮЛ, является Алиса Лобанова – супруга Андрея Лобанова, основателя еще одного дистрибутора детских товаров «Сакс». Выручка «Той.ру» в 2021 г. составила 3,03 млрд руб., чистый убыток 479 млн руб. Судя по базе арбитражных судов, в 2022 г. к «Той.ру» было подано несколько десятков исков на сумму 150 млн руб., большинство из них связаны с неисполнением обязательств по аренде площадей в торговых центрах и оказанию услуг. Связаться с Лобановой не удалось, запрос в компанию остался без ответа.

Финансовые сложности у «Той.ру», как и у «Сакс», возникли еще в 2020 г. По крайней мере, именно тогда обе сети остались без контрактов с такими производителями как Lego, Harsbro, Mattel. В итоге, если два года назад в сеть входило более 150 собственных и франшизных точек, то сейчас на ее сайте сказано лишь о 23 магазинах, при этом адреса указаны лишь у 12. Из них 5 – в Москве, 3 – в Сочи и по одной – в Санкт-Петербурге, Иркутске, Краснодаре и Рязани.

Рынок детских товаров по итогам первого полугодия 2022 г. показал стагнацию, а крупные дистрибуторы и ритейлеры сталкиваются с огромным давлением, говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он напоминает, что с российского рынка ушли многие иностранные поставщики, ухудшилась ситуация с товарными кредитами, потребление постепенно переходит в онлайн. Именно в онлайне, по его словам, по самым консервативным подсчетам, сегмент детских товаров в 2022 г. вырастет не менее чем на 40-50%. Ключевые игроки тут — крупнейшие маркетплейсы — Wildberries и Ozon. Как итог, с рынка уже ушли «Дочки-Сыночки» (сеть не смогла найти покупателя и проходит процедуру банкротства), большие сложности есть и у «Кораблика», напоминает Бурмистров.

Детская категория товаров и одежды сейчас на фоне стагнации и даже падения рождаемости – один из самых уязвимых сегментов ритейла, соглашается сооснователь New Retail и Project Line Борис Агатов. А региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева добавляет, что на рынке сложился дефицит крупных сетей качественных детских магазинов игрушек, одежды и обуви с собственным производством в среднем ценовом сегменте. По ее словам, новые и существующие бренды пока только начинают заходить на рынок и заменять выбывших ритейлеров, но всем им нужно увеличить производственные мощности и расширить ассортимент товаров для экспансии, а также наладить логистические цепочки для импорта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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