Созданная АФК «Система» SCP Group рассталась с последним крупным активом в Европе

SCP Group была создана в 2015 г. АФК «Система» для инвестиций и управления недвижимостью. Правда, в 2019 г. корпорация сообщила, что она продала контрольный пакет в SCP Group, оставшись ее миноритарием. До февраля 2022 г. исполнительным директором SCP Group оставался сын крупнейшего акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова Феликс. Сейчас, по словам представителя холдинга, Евтушенковы никакого отношения к SCP Group не имеют. В самой инвесткомпании на запрос не ответили.