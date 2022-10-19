Созданная АФК «Система» SCP Group рассталась с последним крупным активом в Европе

Созданная АФК «Система» SCP Group рассталась с последним крупным активом в ЕвропеНемецкая сеть гипермаркетов Real продана местным ритейлерам
Летом этого года Sistema Capital Partners (SCP Group) продала немецкую сеть гипермаркетов Real, сказано на ее сайте. По данным Федерального антимонопольного комитета Германии, покупателями ее объектов стали местные ритейлеры. Другие детали сделки неизвестны.
SCP Group была создана в 2015 г. АФК «Система» для инвестиций и управления недвижимостью. Правда, в 2019 г. корпорация сообщила, что она продала контрольный пакет в SCP Group, оставшись ее миноритарием. До февраля 2022 г. исполнительным директором SCP Group оставался сын крупнейшего акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова Феликс. Сейчас, по словам представителя холдинга, Евтушенковы никакого отношения к SCP Group не имеют. В самой инвесткомпании на запрос не ответили.
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