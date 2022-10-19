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Созданная АФК «Система» SCP Group рассталась с последним крупным активом в Европе

Немецкая сеть гипермаркетов Real продана местным ритейлерам
Маргарита Соболь
SCP Group стала владельцем немецкой сети, которая была создана в 1992 г. как подразделение ритейлера Metro AG, в 2020 г. / Wolfgang Rattay / Reuters

Летом этого года Sistema Capital Partners (SCP Group) продала немецкую сеть гипермаркетов Real, сказано на ее сайте. По данным Федерального антимонопольного комитета Германии, покупателями ее объектов стали местные ритейлеры. Другие детали сделки неизвестны.

SCP Group была создана в 2015 г. АФК «Система» для инвестиций и управления недвижимостью. Правда, в 2019 г. корпорация сообщила, что она продала контрольный пакет в SCP Group, оставшись ее миноритарием. До февраля 2022 г. исполнительным директором SCP Group оставался сын крупнейшего акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова Феликс. Сейчас, по словам представителя холдинга, Евтушенковы никакого отношения к SCP Group не имеют. В самой инвесткомпании на запрос не ответили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных