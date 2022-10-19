Минвостокразвития оценило в 80 млн т объем не вывезенных на Восток грузов по железной дороге

Минвостокразвития оценило в 80 млн т объем не вывезенных на Восток грузов по железной дорогеНо альтернативы этому виду транспорта у большинства грузоотправителей пока нет
Объем невывезенных грузов по железной дороге в восточном направлении из-за неудовлетворения заявок отправителей по итогам девяти месяцев 2022 г. составил порядка 80 млн т. Об этом сообщил «Ведомостям» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Из-за этого, по оценкам чиновника, российские грузоотправители потеряли порядка 1,5 трлн руб. выручки.
Непростую ситуацию с вывозом грузов на Восточном полигоне (БАМ и Транссиб), а также в дальневосточных портах, по словам министра, «усугубляет перегруженность железных дорог» углем. Необходимость вывоза больших объемов угля, по словам Чекункова, мешает транзиту и экспорту более маржинальных грузов, таких как металлы, удобрения, лес. До закрытия европейского рынка из-за санкций эти грузы везли через южные и западные порты.