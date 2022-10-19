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Минвостокразвития оценило в 80 млн т объем не вывезенных на Восток грузов по железной дороге

Но альтернативы этому виду транспорта у большинства грузоотправителей пока нет
Ксения Потаева Василий Милькин Александр Волобуев
Погрузка в адрес припортовых станций Дальневосточной железной дороги в экспортном сообщении выросла на 2% (на 3,9 млн т) с начала 2022 г. / Евгений Разумный / Ведомости

Объем невывезенных грузов по железной дороге в восточном направлении из-за неудовлетворения заявок отправителей по итогам девяти месяцев 2022 г. составил порядка 80 млн т. Об этом сообщил «Ведомостям» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Из-за этого, по оценкам чиновника, российские грузоотправители потеряли порядка 1,5 трлн руб. выручки.

Непростую ситуацию с вывозом грузов на Восточном полигоне (БАМ и Транссиб), а также в дальневосточных портах, по словам министра, «усугубляет перегруженность железных дорог» углем. Необходимость вывоза больших объемов угля, по словам Чекункова, мешает транзиту и экспорту более маржинальных грузов, таких как металлы, удобрения, лес. До закрытия европейского рынка из-за санкций эти грузы везли через южные и западные порты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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