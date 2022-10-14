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Операторы грузовых вагонов просят не вводить тотальную слежку за контейнерами

Создание такой системы может обойтись в 2–3 млрд рублей
Ксения Потаева
Точное число контейнеров в России не известно / Андрей Гордеев / Ведомости

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) просит подведомственный Минтрансу Росжелдор не вводить пономерной учет контейнеров. Об этом рассказали «Ведомостям» четыре источника в операторских компаниях, входящих в организацию.

Один из них уточняет, что в марте 2022 г. СОЖТ участвовал в разработке и обсуждении проекта приказа Росжелдора по введению пономерного учета железнодорожного подвижного состава и контейнеров. Там члены союза «заявили об отсутствии необходимости введения таких правил» для контейнеров. Мнение союза было учтено: приказ, принятый 14 апреля, не содержит положений о пономерном учете. Но уже в сентябре Росжелдор вновь запросил позицию членов СОЖТ о целесообразности такого учета, утверждают источники «Ведомостей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных