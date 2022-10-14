Операторы грузовых вагонов просят не вводить тотальную слежку за контейнерами

Один из них уточняет, что в марте 2022 г. СОЖТ участвовал в разработке и обсуждении проекта приказа Росжелдора по введению пономерного учета железнодорожного подвижного состава и контейнеров. Там члены союза «заявили об отсутствии необходимости введения таких правил» для контейнеров. Мнение союза было учтено: приказ, принятый 14 апреля, не содержит положений о пономерном учете. Но уже в сентябре Росжелдор вновь запросил позицию членов СОЖТ о целесообразности такого учета, утверждают источники «Ведомостей».