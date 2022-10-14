Операторы грузовых вагонов просят не вводить тотальную слежку за контейнерами

Операторы грузовых вагонов просят не вводить тотальную слежку за контейнерамиСоздание такой системы может обойтись в 2–3 млрд рублей
Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) просит подведомственный Минтрансу Росжелдор не вводить пономерной учет контейнеров. Об этом рассказали «Ведомостям» четыре источника в операторских компаниях, входящих в организацию.
Один из них уточняет, что в марте 2022 г. СОЖТ участвовал в разработке и обсуждении проекта приказа Росжелдора по введению пономерного учета железнодорожного подвижного состава и контейнеров. Там члены союза «заявили об отсутствии необходимости введения таких правил» для контейнеров. Мнение союза было учтено: приказ, принятый 14 апреля, не содержит положений о пономерном учете. Но уже в сентябре Росжелдор вновь запросил позицию членов СОЖТ о целесообразности такого учета, утверждают источники «Ведомостей».
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам