Российским нефтяникам до 2030 года придется наращивать инвестиции в добычу

Нефтяные компании России в ближайшие годы будут вынуждены наращивать объем инвестиций в добычу, чтобы удержать ее на текущем уровне. Такие выводы содержатся в исследовании компании Kasatkin Consulting (часть команды бывшей Deloitte в России), с которым ознакомились «Ведомости».