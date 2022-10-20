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Российским нефтяникам до 2030 года придется наращивать инвестиции в добычу

Но отрасли в любом случае потребуется еще $500–700 млн ежегодно
Дарья Савенкова
В России глобальную нехватку капвложений в добычу углеводородов признают официально / SMARTMONEY

Нефтяные компании России в ближайшие годы будут вынуждены наращивать объем инвестиций в добычу, чтобы удержать ее на текущем уровне. Такие выводы содержатся в исследовании компании Kasatkin Consulting (часть команды бывшей Deloitte в России), с которым ознакомились «Ведомости».

В исследовании рассматриваются три возможных сценария стратегий компаний нефтяной отрасли до 2030 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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