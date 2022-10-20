Российским нефтяникам до 2030 года придется наращивать инвестиции в добычу

Российским нефтяникам до 2030 года придется наращивать инвестиции в добычуНо отрасли в любом случае потребуется еще $500–700 млн ежегодно
Нефтяные компании России в ближайшие годы будут вынуждены наращивать объем инвестиций в добычу, чтобы удержать ее на текущем уровне. Такие выводы содержатся в исследовании компании Kasatkin Consulting (часть команды бывшей Deloitte в России), с которым ознакомились «Ведомости».
В исследовании рассматриваются три возможных сценария стратегий компаний нефтяной отрасли до 2030 г.
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