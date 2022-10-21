В ЕАЭС в течение трех лет могут повысить экологический автостандарт до «Евро-6»Но в 2022 году России пришлось откатить требования к автомобилям до «Евро-0»
Автомобильный институт ФГУП НАМИ, подведомственный Минпромторгу, готовит изменения в техрегламент Таможенного союза (ТР ТС 018/2011) для установления норм выбросов вредных веществ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на уровне экологического класса «Евро-6». Об этом говорится в презентации по техрегулированию автотранспорта, которую представил заместитель гендиректора НАМИ Сергей Аникеев 18 октября на Международном автомобильном научном форуме – 2022. Документ есть у «Ведомостей».
Как следует из презентации, НАМИ сейчас готовит два проекта изменений к техрегламенту – № 3 и № 6. Первым из них предполагается ввести мониторинг выбросов углекислого газа и топливной экономичности транспортных средств, вторым – нормы экокласса «Евро-6». Даты введения мер не указаны. При этом топливо «Евро-5» и «Евро-6» доступно в стране, утверждается в документе. «Ведомости» направили вопросы в НАМИ и Минэнерго.