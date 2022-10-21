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В ЕАЭС в течение трех лет могут повысить экологический автостандарт до «Евро-6»

Но в 2022 году России пришлось откатить требования к автомобилям до «Евро-0»
Денис Ильюшенков
Стандарт «Евро-6» действует в Европе с 2015 г. / Rolf Vennenbernd / picture alliance via Getty Images

Автомобильный институт ФГУП НАМИ, подведомственный Минпромторгу, готовит изменения в техрегламент Таможенного союза (ТР ТС 018/2011) для установления норм выбросов вредных веществ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на уровне экологического класса «Евро-6». Об этом говорится в презентации по техрегулированию автотранспорта, которую представил заместитель гендиректора НАМИ Сергей Аникеев 18 октября на Международном автомобильном научном форуме – 2022. Документ есть у «Ведомостей».

Как следует из презентации, НАМИ сейчас готовит два проекта изменений к техрегламенту – № 3 и № 6. Первым из них предполагается ввести мониторинг выбросов углекислого газа и топливной экономичности транспортных средств, вторым – нормы экокласса «Евро-6». Даты введения мер не указаны. При этом топливо «Евро-5» и «Евро-6» доступно в стране, утверждается в документе. «Ведомости» направили вопросы в НАМИ и Минэнерго.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных