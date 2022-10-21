В ЕАЭС в течение трех лет могут повысить экологический автостандарт до «Евро-6»

Как следует из презентации, НАМИ сейчас готовит два проекта изменений к техрегламенту – № 3 и № 6. Первым из них предполагается ввести мониторинг выбросов углекислого газа и топливной экономичности транспортных средств, вторым – нормы экокласса «Евро-6». Даты введения мер не указаны. При этом топливо «Евро-5» и «Евро-6» доступно в стране, утверждается в документе. «Ведомости» направили вопросы в НАМИ и Минэнерго.