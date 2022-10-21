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Продажи персональных компьютеров в России сократились более чем на 20%

Россияне все чаще используют компьютеры до их полного износа и не покупают новые
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Продажи ПК могли быть и еще меньше, но улучшению ситуации способствовал рост в корпоративном сегменте / Екатерина Ширинкина для Ведомостей

Продажи персональных компьютеров (ПК) за первые шесть месяцев 2022 г. в России составили 1,18 млн устройств, подсчитали аналитики дистрибутора Marvel. Это на 20,3% ниже, чем годом ранее. Сильнее других сократились продажи американских вендоров HP и Dell, традиционно лидировавших на российском рынке до начала СВО на Украине, следует из данных Marvel.

«Во II квартале наблюдалось падение продаж на 42,5%, которое было компенсировано продажами в I квартале, оказавшимися на том же уровне, что и в прошлом году», – отметил представитель Marvel. Продажи компьютеров HP снизились за полгода на 49% по отношению к показателям того же периода 2021 г., всего было продано порядка 80 000 ПК бренда, говорит он. Лидером рынка оказалась китайская Lenovo, продажи ее компьютеров выросли на 3% до 95 000 шт. и заняли 8% рынка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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