Продажи персональных компьютеров в России сократились более чем на 20%Россияне все чаще используют компьютеры до их полного износа и не покупают новые
Продажи персональных компьютеров (ПК) за первые шесть месяцев 2022 г. в России составили 1,18 млн устройств, подсчитали аналитики дистрибутора Marvel. Это на 20,3% ниже, чем годом ранее. Сильнее других сократились продажи американских вендоров HP и Dell, традиционно лидировавших на российском рынке до начала СВО на Украине, следует из данных Marvel.
«Во II квартале наблюдалось падение продаж на 42,5%, которое было компенсировано продажами в I квартале, оказавшимися на том же уровне, что и в прошлом году», – отметил представитель Marvel. Продажи компьютеров HP снизились за полгода на 49% по отношению к показателям того же периода 2021 г., всего было продано порядка 80 000 ПК бренда, говорит он. Лидером рынка оказалась китайская Lenovo, продажи ее компьютеров выросли на 3% до 95 000 шт. и заняли 8% рынка.