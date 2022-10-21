Продажи персональных компьютеров в России сократились более чем на 20%

«Во II квартале наблюдалось падение продаж на 42,5%, которое было компенсировано продажами в I квартале, оказавшимися на том же уровне, что и в прошлом году», – отметил представитель Marvel. Продажи компьютеров HP снизились за полгода на 49% по отношению к показателям того же периода 2021 г., всего было продано порядка 80 000 ПК бренда, говорит он. Лидером рынка оказалась китайская Lenovo, продажи ее компьютеров выросли на 3% до 95 000 шт. и заняли 8% рынка.