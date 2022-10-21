Мишустин предложил субсидировать ставку по кредитам на совместные проекты в ЕАЭС

В I квартале 2022 г. чистый приток взаимных прямых инвестиций в государствах – членах ЕАЭС увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., говорится в обзоре департамента статистики ЕЭК. Исключением стала Армения, где поток прямых инвестиций от стран союза снизился на 35%. В Беларуси прямые инвестиции выросли в 1,4 раза, в Казахстане – в 2,3 раза. В Кыргызстане отрицательное значение сменилось на положительное. Основным инвестором в ЕАЭС стала Россия – страна обеспечила 99% вложений ($1,1 млрд). Главными получателями средств стали Белоруссия ($685 млн) и Казахстан ($385 млн). За весь 2021 г. сумма взаимных инвестиций составила почти $2 млрд.