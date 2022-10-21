Мишустин предложил субсидировать ставку по кредитам на совместные проекты в ЕАЭС

Мишустин предложил субсидировать ставку по кредитам на совместные проекты в ЕАЭСИз-за отсутствия механизма поддержки инициативы стран «увязли в экспертных консультациях»
Ключевой темой заседания последнего в этом году межправительственного совета ЕАЭС стала реализация совместных инвестпроектов. Хотя этот вопрос так или иначе обсуждается почти на каждой встрече такого формата, от премьеров впервые стали звучать призывы перестать откладывать их запуск.
Надо запустить взаимодействие во всех областях экономики: от торговли до технологий и промышленного производства, инноваций, гуманитарной сферы – любые кооперационные проекты надо приветствовать и стимулировать их всеми доступными инструментами, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Ключевая задача, по его словам, – углубление промышленной кооперации, поэтому надо создавать совместные предприятия в стратегически значимых и технологичных отраслях, добавил он. Система финансирования таких проектов может быть выстроена с помощью механизма субсидирования процентной ставки по кредитам, предложил Мишустин. По его мнению, важно, чтобы в таких проектах принимали участие как минимум три страны ЕАЭС.
«Такой подход позволит гарантированно обеспечить доступ малых экономик к разработке новых технологий», - заявил премьер.
Белорусский проект «Евразийский электробус», одобренный евразийской комиссией, пока единственная реально стартовавшая инициатива, отметил премьер республики Роман Головченко. Хотя на этом примере страны могут провести инвентаризацию имеющихся компетенций и отработать взаимодействие, ЕАЭС нельзя концентрироваться только на одном проекте: их должно быть несколько, добавил он.
«Время заставляет нас двигаться быстрее. Нельзя допустить, чтобы реальные проекты завязли в экспертных консультациях», - подчеркнул Головченко.
Пока реализация проектов по импортозамещению не отработана, а ресурсы, которые страны получают от специальных антидемпинговых пошлин (утвержденный Евразийской экономической комиссией источник финансирования совместных инициатив), слишком малы, согласился премьер Киргизии Акылбек Жапаров.
По его мнению, нужна общая экосистема: наднациональный институт отбора и управления инвестпроектами.
В I квартале 2022 г. чистый приток взаимных прямых инвестиций в государствах – членах ЕАЭС увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., говорится в обзоре департамента статистики ЕЭК. Исключением стала Армения, где поток прямых инвестиций от стран союза снизился на 35%. В Беларуси прямые инвестиции выросли в 1,4 раза, в Казахстане – в 2,3 раза. В Кыргызстане отрицательное значение сменилось на положительное. Основным инвестором в ЕАЭС стала Россия – страна обеспечила 99% вложений ($1,1 млрд). Главными получателями средств стали Белоруссия ($685 млн) и Казахстан ($385 млн). За весь 2021 г. сумма взаимных инвестиций составила почти $2 млрд.
Отсутствие механизмов стимулирования совместных проектов – один из главных барьеров для более тесной кооперации стран, согласилась руководитель направления «Экономика несырьевого сектора» ЦСР Ксения Банникова.
Один из главных барьеров для развития кооперации стран, который неоднократно озвучивался, – отсутствие финансовых механизмов стимулирования реализации совместных проектов. Вопрос обсуждается уже не первый год – похоже, страны наконец договорились субсидировать ставки по кредитам, выданным международными или национальными кредитными организациями, добавила она.
На данный момент основная проблема для реализации совместных проектов – это угроза введения вторичных санкций США за отношения с Россией, отметил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Кроме этого, мешают и административные барьеры, связанные с особенностями национальных законодательств.
Новые возможности для инвестиций и кооперации появляются в связи планами в государствах – членах ЕАЭС по развитию импортозамещения и созданию продукции, которая должна стать лидером на локальных рынках, добавил старший научный сотрудник РАНХиГС Андрей Точин. Например, в Армении и Киргизии принимаются меры по развитию производства текстиля и одежды, продовольственных товаров, запуску новых промышленных производств. В Беларуси, Казахстане и России перечень отраслей и товаров, которые планируются к импортозамещению, охватывает практически все сферы промышленности, отметил он. Важнейшую роль в усилении кооперации, по его мнению, играет формирование общего финансового рынка.
Общий транзит на сегодняшний день – направление с наибольшим потенциалом интеграции, полагает замдиректора филиала рейтингового агентства АКРА в Международном финансовом центре Астаны Жаннура Ашигали. Прежде всего, в регионе Каспийского моря, а также между странами ЕАЭС и такими крупными экономиками Евразии, как КНР, Иран, Турция, полагает экономист.