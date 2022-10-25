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В России готовят десяток проектов по улавливанию CO2

Но в ближайшие годы их реализация не будет для компаний приоритетом
Дарья Савенкова
В России готовят 10 новых проектов по улавливанию CO2 / Андрей Гордеев / Ведомости

Около десятка новых проектов по улавливанию и захоронению углекислого газа (carbon capture and storage technology, CCS) в России сейчас находятся в стадии изучения компаниями. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Минэнерго.

О планах реализовать такие проекты до 2030 г. ранее заявляли «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Новатэк», «Еврохим» и некоторые другие крупные компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных