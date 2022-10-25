В России готовят десяток проектов по улавливанию CO2

В России готовят десяток проектов по улавливанию CO2Но в ближайшие годы их реализация не будет для компаний приоритетом
Около десятка новых проектов по улавливанию и захоронению углекислого газа (carbon capture and storage technology, CCS) в России сейчас находятся в стадии изучения компаниями. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Минэнерго.
О планах реализовать такие проекты до 2030 г. ранее заявляли «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Новатэк», «Еврохим» и некоторые другие крупные компании.
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