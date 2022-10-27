Производство российского игристого вина в этом году выросло почти на 30%

К примеру, «Кубань-вино» за три квартала 2022 г. выпустила 26 млн бутылок игристого вина, что соответствует 1,7 млн дал, говорит ее представитель. По его словам, прирост за год составил 25% в бутылках и 15% в дал. Генеральный директор Дербентской винодельческой компании Эмиль Омаров утверждает, что его компания за девять месяцев 2022 г. произвела в 3 раза больше, чем годом ранее (1,75 млн бутылок, или 131 250 дал). А в планах компании увеличить выпуск в 2023 г. до 3,5 млн шт.