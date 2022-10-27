Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Производство российского игристого вина в этом году выросло почти на 30%

Спрос на такие напитки увеличился на фоне подорожания и снижения объемов поставок импортной продукции
Елизавета Клочкова Маргарита Соболь
Недостаток недорогого зарубежного вина привел к тому, что ритейлеры стали наращивать ассортимент российской продукции в ценовой категории до 400 руб. / Максим Стулов / Ведомости

ВРоссии за девять месяцев 2022 г. было произведено 9,4 млн декалитров (дал) игристого вина. Такие данные приводит Росалкогольрегулирование. Это на 27% больше, чем выпустили отечественные компании за аналогичный период годом ранее: тогда было розлито 7,4 млн дал таких напитков. Рост производства подтверждают и опрошенные «Ведомостями» игроки этого рынка.

К примеру, «Кубань-вино» за три квартала 2022 г. выпустила 26 млн бутылок игристого вина, что соответствует 1,7 млн дал, говорит ее представитель. По его словам, прирост за год составил 25% в бутылках и 15% в дал. Генеральный директор Дербентской винодельческой компании Эмиль Омаров утверждает, что его компания за девять месяцев 2022 г. произвела в 3 раза больше, чем годом ранее (1,75 млн бутылок, или 131 250 дал). А в планах компании увеличить выпуск в 2023 г. до 3,5 млн шт.

Прирост у «Абрау-Дюрсо» за аналогичный период составил 16% в сегменте классических игристых вин и 4% – резервуарных, заявил генеральный директор компании Владимир Масловский.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных