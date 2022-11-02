Банк «Траст» выставил на торги птицефабрики Микаила Шишханова

Агрохолдинг «Здоровая ферма», который производит мясо птицы и свинину, до декабря 2015 г. принадлежал депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Колесникову. Затем актив перешел ПАО «Русгрейн холдинг», которое связывали на тот момент с акционером Бинбанка Микаилом Шишхановым, а позже – в его личное владение. В сентябре 2017 г. ЦБ объявил о санации Бинбанка. Впоследствии «Русгрейн холдинг» и «Здоровая ферма» были переданы «Трасту». По данным «СПАРК-Интерфакса», пять выставленных на торги компаний агрохолдинга «Здоровая ферма» в 2021 г. принесли выручку в 31,5 млн руб. и чистый убыток в 644 000 руб.