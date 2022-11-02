Банк «Траст» выставил на торги птицефабрики Микаила Шишханова

Банк «Траст» выставил на торги птицефабрики Микаила ШишхановаЗа бройлерное направление «Здоровой фермы» просят 4,2 млрд рублей
Банк непрофильных активов «Траст» выставит на продажу 100% долей в пяти юридических лицах агрохолдинга «Здоровая ферма», выяснили «Ведомости». Речь идет об ООО «ТД «Здоровая ферма», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская мясная компания», ООО «ГК «Здоровая ферма», ООО «Здоровая ферма деликатесы», а также правах требования банка «Траст» и АО «Птицефабрика «Комсомольская» к указанным компаниям, уточнили в пресс-службе банка.
В лот входят, в частности, Кунашакская и Аргаяшская птицефабрики, а также завод по переработке мяса («Здоровая ферма деликатесы») и комбикормовый завод в п. Ишалино. В производство включена вся технологическая цепочка, от производства комбикормов до глубокой переработки мяса птицы, проектная мощность производств составляет 120 000 т мяса птицы в год (в живом весе), 18 000 т продукции мясной переработки и 240 000 т кормов, уточнил представитель банка. Первоначальная стоимость активов – 4,2 млрд руб., торги пройдут в декабре этого года в виде открытого аукциона на повышение.
Агрохолдинг «Здоровая ферма», который производит мясо птицы и свинину, до декабря 2015 г. принадлежал депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Колесникову. Затем актив перешел ПАО «Русгрейн холдинг», которое связывали на тот момент с акционером Бинбанка Микаилом Шишхановым, а позже – в его личное владение. В сентябре 2017 г. ЦБ объявил о санации Бинбанка. Впоследствии «Русгрейн холдинг» и «Здоровая ферма» были переданы «Трасту». По данным «СПАРК-Интерфакса», пять выставленных на торги компаний агрохолдинга «Здоровая ферма» в 2021 г. принесли выручку в 31,5 млн руб. и чистый убыток в 644 000 руб.