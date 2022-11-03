Курьерская служба IML заявила о банкротстве

В числе тех, кто имеет претензии к доставщику, – косметические компании «Л’Этуаль», «Иль де ботэ», «Л’Окситан», «Рив гош», Dead Sea Cosmetics, а также ритейлеры «Комус», «Монэкс трейдинг» (бренды Mothercare, Next, The Body Shop, MAC, Victoria’s Secret и др.), «Дабл тренд» (один из брендов Jeans Symphony), ряд магазинов бытовой техники, электроники и различные контрагенты, включая другие логистические компании – «Почту России», Hecny Group, FM Logistic и др. Как следует из материалов этих дел, IML начиная с марта не рассчитывается с партнерами и клиентами. Например, сервис доставил и принял у покупателей «Л’Этуаль» оплату за товары почти на 1,5 млрд руб. в марте 2022 г., но деньги ритейлеру не перечислил. Представители «Л’Этуаль», «Иль де ботэ», «Почты России» отказались комментировать иски, другие истцы и представитель компании IML не ответили на запрос «Ведомостей». Сайт IML более не доступен.