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Курьерская служба IML заявила о банкротстве

Она перестала расплачиваться с контрагентами с марта
Маргарита Соболь
Компания IML (ранее IM Logistics) была основана в 2007 г. для оказания услуг по доставке для e-commerce / Евгений Разумный / Ведомости

Одна из старейших курьерских служб в России, IML, 20 октября заявила о намерении подать иск о собственном банкротстве, говорится в сообщении на Федресурсе. С начала года к ней было подано 56 исков на общую сумму более 807 млн руб. Первый иск о признании сервиса банкротом и введении в компании процедуры наблюдения был подан 24 октября ее кредитором – ООО «Аметист», к этому иску затем присоединилось ООО «Честный тариф». Рассмотрение дела назначено на январь 2023 г., следует из картотеки арбитражных дел.

В числе тех, кто имеет претензии к доставщику, – косметические компании «Л’Этуаль», «Иль де ботэ», «Л’Окситан», «Рив гош», Dead Sea Cosmetics, а также ритейлеры «Комус», «Монэкс трейдинг» (бренды Mothercare, Next, The Body Shop, MAC, Victoria’s Secret и др.), «Дабл тренд» (один из брендов Jeans Symphony), ряд магазинов бытовой техники, электроники и различные контрагенты, включая другие логистические компании – «Почту России», Hecny Group, FM Logistic и др. Как следует из материалов этих дел, IML начиная с марта не рассчитывается с партнерами и клиентами. Например, сервис доставил и принял у покупателей «Л’Этуаль» оплату за товары почти на 1,5 млрд руб. в марте 2022 г., но деньги ритейлеру не перечислил. Представители «Л’Этуаль», «Иль де ботэ», «Почты России» отказались комментировать иски, другие истцы и представитель компании IML не ответили на запрос «Ведомостей». Сайт IML более не доступен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных