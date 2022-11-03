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Растущий грузопоток между Россией и Узбекистаном застревает на границе

Для решения проблемы предложили ввести зеленый коридор для автотранспорта
Ксения Потаева
Экспортеры предлагают создать зону упрощенного таможенного контроля, где товары не будут подлежать обязательному письменному декларированию и в отношении их не будет ограничений / Донат Сорокин / ТАСС

Логистические мощности не справляются с растущим грузопотоком между Россией и Узбекистаном, говорится в аналитическом отчете логистической компании ПЭК (есть у «Ведомостей»). Проблему с поставками в этом направлении подтвердили источники «Ведомостей» в других компаниях сектора и экспортерах, в том числе в СДЭК, TransAsia Logistics и группе «Черкизово».

Товарооборот между странами в январе – сентябре 2022 г., по данным ПЭК, вырос на 37% к аналогичному периоду прошлого года и достиг $5,3 млрд. Рост подтверждают также данные UN Comtrade: по итогам семи месяцев он составил 28% – до $4,48 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных