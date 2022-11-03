Растущий грузопоток между Россией и Узбекистаном застревает на границе

Логистические мощности не справляются с растущим грузопотоком между Россией и Узбекистаном, говорится в аналитическом отчете логистической компании ПЭК (есть у «Ведомостей»). Проблему с поставками в этом направлении подтвердили источники «Ведомостей» в других компаниях сектора и экспортерах, в том числе в СДЭК, TransAsia Logistics и группе «Черкизово».