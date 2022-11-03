Растущий грузопоток между Россией и Узбекистаном застревает на границе

Растущий грузопоток между Россией и Узбекистаном застревает на границеДля решения проблемы предложили ввести зеленый коридор для автотранспорта
Логистические мощности не справляются с растущим грузопотоком между Россией и Узбекистаном, говорится в аналитическом отчете логистической компании ПЭК (есть у «Ведомостей»). Проблему с поставками в этом направлении подтвердили источники «Ведомостей» в других компаниях сектора и экспортерах, в том числе в СДЭК, TransAsia Logistics и группе «Черкизово».
Товарооборот между странами в январе – сентябре 2022 г., по данным ПЭК, вырос на 37% к аналогичному периоду прошлого года и достиг $5,3 млрд. Рост подтверждают также данные UN Comtrade: по итогам семи месяцев он составил 28% – до $4,48 млрд.
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