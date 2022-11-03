Электрички лишились около 6 млн пассажиров за месяц частичной мобилизации

Потери в перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении в октябре 2022 г. составили около 6 млн человек, или примерно 7% от плановых месячных показателей по этому виду транспорта. Об этом сообщается в обзоре Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), с которым ознакомились «Ведомости». В октябре в пригородном сообщении, по данным РЖД, количество пассажиров составило 88,4 млн человек, что на 5,4% меньше, чем в том же месяце 2021 г. За первые 10 месяцев года в пригородном сообщении перевезено 855,3 млн пассажиров (+6,2% год к году).