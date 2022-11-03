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Электрички лишились около 6 млн пассажиров за месяц частичной мобилизации

Но уже к декабрю пригородные перевозки восстановятся
Ксения Потаева
По словам заместителя гендиректора ИПЕМ Владимира Савчука, к декабрю стоит ожидать восстановления объемов пригородных перевозок примерно до 90 млн пассажиров / Максим Стулов / Ведомости

Потери в перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении в октябре 2022 г. составили около 6 млн человек, или примерно 7% от плановых месячных показателей по этому виду транспорта. Об этом сообщается в обзоре Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), с которым ознакомились «Ведомости». В октябре в пригородном сообщении, по данным РЖД, количество пассажиров составило 88,4 млн человек, что на 5,4% меньше, чем в том же месяце 2021 г. За первые 10 месяцев года в пригородном сообщении перевезено 855,3 млн пассажиров (+6,2% год к году).

Аналитики ИПЕМ обращают внимание на «нехарактерное падение» объемов перевозок пассажиров и пассажирооборота в пригородных электропоездах по отношению к предыдущим месяцам текущего года и к «сезонному тренду» за тот же месяц прошлого года. Эксперты института связывают эту тенденцию «со снижением транспортной мобильности мужской половины населения на фоне объявления в стране частичной мобилизации в конце сентября».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных