Минпромторг предложил способ достичь технологического суверенитета

В перечень фундаментальных понятий закона «О промышленной политике» необходимо внести термин «технологический суверенитет». Об этом говорится в проекте поправок, подготовленных Минпромторгом (есть у «Ведомостей»). Под технологическим суверенитетом, согласно проекту изменений, ведомство подразумевает комплекс мер, направленных на обеспечение, развитие и удержание внутри России кадрового, финансового, технологического и материального потенциала, направленного на развитие российской промышленности. Главный принцип достижения независимости, судя по тексту документа, – это преимущественное использование российской промышленной продукции, материалов, сырья и технологий.