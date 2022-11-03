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Минпромторг предложил способ достичь технологического суверенитета

Ведомство хочет давать инвесторам льготы лишь при условии закупок российской продукции
Дмитрий Гринкевич Екатерина Кинякина Анастасия Бойко Инна Сидоркова
Дополнительные меры по стимулированию российского производства сейчас необходимы / Андрей Гордеев / Ведомости

В перечень фундаментальных понятий закона «О промышленной политике» необходимо внести термин «технологический суверенитет». Об этом говорится в проекте поправок, подготовленных Минпромторгом (есть у «Ведомостей»). Под технологическим суверенитетом, согласно проекту изменений, ведомство подразумевает комплекс мер, направленных на обеспечение, развитие и удержание внутри России кадрового, финансового, технологического и материального потенциала, направленного на развитие российской промышленности. Главный принцип достижения независимости, судя по тексту документа, – это преимущественное использование российской промышленной продукции, материалов, сырья и технологий.

В свою очередь, российская промышленная продукция – это продукция, произведенная в России, отвечающая критериям, установленным правительством, и внесенная в реестр российской промышленной продукции. Критерии для попадания в этот список планируется детализировать отдельными актами правительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных