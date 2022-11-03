Зарплатное предложение для соискателей со знанием английского на 10-20% выше, чем для их конкурентов

Зарплатное предложение для соискателей со знанием английского на 10-20% выше, чем для их конкурентовЭтот навык востребован не везде, показало исследование «Яндекс.Практикума» и «Работы.ру»
Разница в зарплатных предложениях со знанием английского языка сохраняется в ряде востребованных специальностей. Это следует из совместного исследования компании «Яндекс.Практикум» и сервиса «Работа.ру». Их эксперты проанализировали требования более 200 000 вакансий, где обязательным условием было владение иностранным языком. Среднее зарплатное предложение для соискателей, которые знают иностранный, на 10-20% выше, чем для их исключительно русскоязычных «конкурентов» на рынке труда.
Судя по этим данным, есть существенная разница в предполагаемых доходах в зависимости от специальности. К примеру, значительней всего (77%) она для отдельных категорий продавцов в супермаркетах: прежде всего за счет низкой средней заработной платы для соискателей без английского (27 214 руб.). Директор по аналитике и Data Science сервиса «Работа.ру» Алена Артемьева пояснила, что, «как правило, продавцов, владеющих английским, ищут реже, чем остальных»: «Это может быть связано с тем, что такие специалисты нужны только в торговых точках с определенной спецификой — например, расположенных в туристических центрах, аэропортах, на вокзалах или в крупных ТЦ». И продавцам в таких точках с высокой проходимостью могут предлагать больший оклад, чем в обычных сетевых магазинах или продуктовых.
Судя по всему, представителям других специальностей из сферы услуг знание английского не поможет увеличить доход так существенно. В гостиничной сфере разница меньше (28%) при минимальной планке дохода без знания языка в 27 822 руб. Офис-менеджер при стандартной средней зарплате в 34 728 руб., изучив английский, может рассчитывать на прибавку в 22%, торговый представитель (51 544 руб.) – в 19%, а менеджер по продажам (48 596 руб.) – в 14%.
Кому нужен английский
Английский обозначен как обязательный в 29% вакансий в сфере IT, в 26% вакансий для офисной работы, в 20% вакансий в сфере торговли, в 10% вакансий в сфере услуг. В СМИ и рекламе английский работодатели просят в 9% случаев, так же как на госслужбе, в культурной сфере и в сфере образования. В других областях этот язык еще менее востребован.
Знание английского языка для большинства работодателей является синонимом широкого кругозора, говорит основатель рекрутингового агентства Digital HR Екатерина Гаврилова. Знание языка подтверждает и то, что у человека есть развитые soft skills, в которые специалисту необходимо инвестировать свое время и ресурсы, что говорит о стремлении к саморазвитию, продолжила она.
Но, судя по данным этих исследователей, при работе по ряду специальностей это лишние знания. К примеру, менеджеру по работе с клиентами со стандартной зарплатой в 40 504 руб. английский язык может прибавить к окладу 4%. А оператору call-центра (29 028 руб.) – 1%. Впрочем, и шанс на их взаимодействие с англоязычными иностранцами минимален. Президент SuperJob Алексей Захаров считает, что иностранный язык уже не конкурентное преимущество, хотя когда-то таковым являлся, особенно в условиях развития онлайн-переводчиков, «которые переведут хоть с китайского». «При этом менеджеры по подбору часто по инерции продолжают в описании вакансии указывать знание английского языка – пусть он даже и не нужен сотруднику для выполнения своих обязанностей», — пояснил он.