Зарплатное предложение для соискателей со знанием английского на 10-20% выше, чем для их конкурентов

Судя по этим данным, есть существенная разница в предполагаемых доходах в зависимости от специальности. К примеру, значительней всего (77%) она для отдельных категорий продавцов в супермаркетах: прежде всего за счет низкой средней заработной платы для соискателей без английского (27 214 руб.). Директор по аналитике и Data Science сервиса «Работа.ру» Алена Артемьева пояснила, что, «как правило, продавцов, владеющих английским, ищут реже, чем остальных»: «Это может быть связано с тем, что такие специалисты нужны только в торговых точках с определенной спецификой — например, расположенных в туристических центрах, аэропортах, на вокзалах или в крупных ТЦ». И продавцам в таких точках с высокой проходимостью могут предлагать больший оклад, чем в обычных сетевых магазинах или продуктовых.