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Россияне рискуют не дождаться новогодних подарков из Китая

Ужесточение антиковидных ограничений в КНР и забитые порты ДФО увеличили сроки доставки
Ксения Потаева
Ситуация с доставкой товаров из Китая по железной дороге может стабилизироваться не ранее начала февраля / CFOTO / Future Publishing via Getty Images

Россияне, заказывающие подарки к Новому году в китайских интернет-магазинах, рискуют не успеть получить свои грузы в срок. Об этом «Ведомостям» заявил представитель транспортно-логистической компании Novelco и подтвердили источники в пяти других компаниях. «Задержки грузов из КНР, поставляемых в Россию по железной дороге и по морю, в этом году настолько велики, что оформить покупку нужно в ближайшую неделю. Иначе груз не успеют доставить до Нового года», – утверждают в Novelco.

В первую очередь заказывают потребительскую электронику, парфюмерию и одежду, уточняет управляющий директор НРА Сергей Гришин. «До праздников ажиотаж будет нарастать», – уверен он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных