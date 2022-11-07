Россияне рискуют не дождаться новогодних подарков из Китая

Россияне, заказывающие подарки к Новому году в китайских интернет-магазинах, рискуют не успеть получить свои грузы в срок. Об этом «Ведомостям» заявил представитель транспортно-логистической компании Novelco и подтвердили источники в пяти других компаниях. «Задержки грузов из КНР, поставляемых в Россию по железной дороге и по морю, в этом году настолько велики, что оформить покупку нужно в ближайшую неделю. Иначе груз не успеют доставить до Нового года», – утверждают в Novelco.