Россияне рискуют не дождаться новогодних подарков из Китая

Россияне рискуют не дождаться новогодних подарков из КитаяУжесточение антиковидных ограничений в КНР и забитые порты ДФО увеличили сроки доставки
Россияне, заказывающие подарки к Новому году в китайских интернет-магазинах, рискуют не успеть получить свои грузы в срок. Об этом «Ведомостям» заявил представитель транспортно-логистической компании Novelco и подтвердили источники в пяти других компаниях. «Задержки грузов из КНР, поставляемых в Россию по железной дороге и по морю, в этом году настолько велики, что оформить покупку нужно в ближайшую неделю. Иначе груз не успеют доставить до Нового года», – утверждают в Novelco.
В первую очередь заказывают потребительскую электронику, парфюмерию и одежду, уточняет управляющий директор НРА Сергей Гришин. «До праздников ажиотаж будет нарастать», – уверен он.
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