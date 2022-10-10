Сроки доставки из Китая в Россию побили антирекорды ковидных лет

Сроки доставки из Китая в Россию побили антирекорды ковидных летВ зависимости от направления и вида транспорта перевозка занимает до 90 дней
Растущий спрос на перевозки из Китая в Россию привел к резкому увеличению сроков доставки товаров. В зависимости от направления и вида транспорта перевозка занимает до 90 дней, что в полтора-два раза выше антирекордов ковидных 2020 и 2021 годов. Об этом говорится в октябрьском обзоре, подготовленном аналитиками логистической компании ПЭК, который есть у «Ведомостей». Информацию подтвердили в пяти логистических компаниях, а также в четырех российских производителях, закупающих сырье и товары в КНР.
Из-за ограничений на перемещение между некоторыми регионами КНР, вспышек COVID-19 и приостановки работы промышленных предприятий сроки доставки в 2020–2021 гг. составляли от 30 до 50 дней («Ведомости» писали о проблеме 13 февраля 2022 г.).
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