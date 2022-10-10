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Сроки доставки из Китая в Россию побили антирекорды ковидных лет

В зависимости от направления и вида транспорта перевозка занимает до 90 дней
Ксения Потаева
Наиболее сложная ситуация в сентябре сложилась на ж/д-направлении / Евгений Разумный / Ведомости

Растущий спрос на перевозки из Китая в Россию привел к резкому увеличению сроков доставки товаров. В зависимости от направления и вида транспорта перевозка занимает до 90 дней, что в полтора-два раза выше антирекордов ковидных 2020 и 2021 годов. Об этом говорится в октябрьском обзоре, подготовленном аналитиками логистической компании ПЭК, который есть у «Ведомостей». Информацию подтвердили в пяти логистических компаниях, а также в четырех российских производителях, закупающих сырье и товары в КНР.

Из-за ограничений на перемещение между некоторыми регионами КНР, вспышек COVID-19 и приостановки работы промышленных предприятий сроки доставки в 2020–2021 гг. составляли от 30 до 50 дней («Ведомости» писали о проблеме 13 февраля 2022 г.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных