Сроки доставки из Китая в Россию побили антирекорды ковидных лет

Растущий спрос на перевозки из Китая в Россию привел к резкому увеличению сроков доставки товаров. В зависимости от направления и вида транспорта перевозка занимает до 90 дней, что в полтора-два раза выше антирекордов ковидных 2020 и 2021 годов. Об этом говорится в октябрьском обзоре, подготовленном аналитиками логистической компании ПЭК, который есть у «Ведомостей». Информацию подтвердили в пяти логистических компаниях, а также в четырех российских производителях, закупающих сырье и товары в КНР.