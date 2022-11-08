Производители удобрений в ЕС возобновляют работу благодаря дешевеющему газу

Lifosa входит в российскую группу «Еврохим», но с конца мая 2022 г. находится под управлением временного администратора – компании Financu guru. Завод остановил работу в апреле из-за антироссийских санкций. В августе предприятие возобновило работу, но уже в середине сентября выпуск удобрений вновь прекратился из-за дефицита аммиака и высоких цен на газ.