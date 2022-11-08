Производители удобрений в ЕС возобновляют работу благодаря дешевеющему газу

Производители удобрений в ЕС возобновляют работу благодаря дешевеющему газуНо уже в декабре у отрасли могут возникнуть новые сложности, считают эксперты
Завод по выпуску фосфорных удобрений Lifosa в Литве планирует возобновить производство в начале декабря. Об этом компания сообщила 7 ноября. «Решение о возобновлении производства было принято после достижения временной договоренности о закупке необходимого сырья», – говорится в сообщении.
Lifosa входит в российскую группу «Еврохим», но с конца мая 2022 г. находится под управлением временного администратора – компании Financu guru. Завод остановил работу в апреле из-за антироссийских санкций. В августе предприятие возобновило работу, но уже в середине сентября выпуск удобрений вновь прекратился из-за дефицита аммиака и высоких цен на газ.
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