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Производители удобрений в ЕС возобновляют работу благодаря дешевеющему газу

Но уже в декабре у отрасли могут возникнуть новые сложности, считают эксперты
Василий Милькин
Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что Lifosa является одним из ключевых поставщиков моно- и диаммонийфосфата (DAP) для рынка ЕС / CC BY-SA 4.0 / Hugo.arg / Lifosa

Завод по выпуску фосфорных удобрений Lifosa в Литве планирует возобновить производство в начале декабря. Об этом компания сообщила 7 ноября. «Решение о возобновлении производства было принято после достижения временной договоренности о закупке необходимого сырья», – говорится в сообщении.

Lifosa входит в российскую группу «Еврохим», но с конца мая 2022 г. находится под управлением временного администратора – компании Financu guru. Завод остановил работу в апреле из-за антироссийских санкций. В августе предприятие возобновило работу, но уже в середине сентября выпуск удобрений вновь прекратился из-за дефицита аммиака и высоких цен на газ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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