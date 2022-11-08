Сборы НДД помогли нефтегазовым доходам бюджета подрасти

Сборы НДД помогли нефтегазовым доходам бюджета подрастиНо аналитики не ожидают продолжения этого тренда в 2023 году
Доходы федерального бюджета от налога на дополнительный (добавленный) доход (НДД) от добычи углеводородного сырья за 10 месяцев 2022 г. выросли почти в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных на сайте Минфина. В январе – октябре этого года компании заплатили 1,68 трлн руб. НДД – это больше, чем за весь 2021 год.
При этом поквартальная статистика свидетельствует о падении налоговых выплат в рамках НДД. Если в I квартале 2022 г. показатель вырос в 5,2 раза по сравнению с I кварталом 2021≈г. – до 223,9 млрд руб., а во II квартале – почти в 3 раза до 799,6 млрд руб., то в III квартале – лишь на 6,4% до 350,4 млрд руб.
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