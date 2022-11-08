Сборы НДД помогли нефтегазовым доходам бюджета подрасти

Доходы федерального бюджета от налога на дополнительный (добавленный) доход (НДД) от добычи углеводородного сырья за 10 месяцев 2022 г. выросли почти в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных на сайте Минфина. В январе – октябре этого года компании заплатили 1,68 трлн руб. НДД – это больше, чем за весь 2021 год.