«Инвитро» запускает новый формат медицинских центров бизнес-класса

Цены в премиальном медцентре останутся такими же, как и в столичных точках традиционного формата, говорит Сердюченко. Его клиентам будет доступна служба выезда на дом или в офис в течение 1–1,5 часа (сейчас – на следующий день) за 1090 руб. Помимо направления лабораторной диагностики в центре будут вести прием терапевт, гинеколог, кардиолог, уролог, эндокринолог и врач ультразвуковой диагностики. Площадь помещения увеличена до 300 кв. м вместо стандартных 100–150 кв. м.