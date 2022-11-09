«Инвитро» запускает новый формат медицинских центров бизнес-класса

«Инвитро» запускает новый формат медицинских центров бизнес-классаВ то время как другие частные клиники, напротив, тестируют бюджетные предложения для клиентов
Группа компаний «Инвитро» запускает формат премиальных медицинских центров: первая клиника откроется 9 ноября в деловом районе «Москва-сити». Об этом «Ведомостям» сообщил заместитель генерального директора «Инвитро-Москва» Алексей Сердюченко. Если эксперимент окажется успешным, компания откроет больше таких офисов в Москве и Подмосковье.
Цены в премиальном медцентре останутся такими же, как и в столичных точках традиционного формата, говорит Сердюченко. Его клиентам будет доступна служба выезда на дом или в офис в течение 1–1,5 часа (сейчас – на следующий день) за 1090 руб. Помимо направления лабораторной диагностики в центре будут вести прием терапевт, гинеколог, кардиолог, уролог, эндокринолог и врач ультразвуковой диагностики. Площадь помещения увеличена до 300 кв. м вместо стандартных 100–150 кв. м.