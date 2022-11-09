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«Инвитро» запускает новый формат медицинских центров бизнес-класса

В то время как другие частные клиники, напротив, тестируют бюджетные предложения для клиентов
Анна Киселева
«Инвитро» могла потратить на проект в «Москва-сити» не менее 5,9–7 млн руб. / Пресс-служба компании

Группа компаний «Инвитро» запускает формат премиальных медицинских центров: первая клиника откроется 9 ноября в деловом районе «Москва-сити». Об этом «Ведомостям» сообщил заместитель генерального директора «Инвитро-Москва» Алексей Сердюченко. Если эксперимент окажется успешным, компания откроет больше таких офисов в Москве и Подмосковье.

Цены в премиальном медцентре останутся такими же, как и в столичных точках традиционного формата, говорит Сердюченко. Его клиентам будет доступна служба выезда на дом или в офис в течение 1–1,5 часа (сейчас – на следующий день) за 1090 руб. Помимо направления лабораторной диагностики в центре будут вести прием терапевт, гинеколог, кардиолог, уролог, эндокринолог и врач ультразвуковой диагностики. Площадь помещения увеличена до 300 кв. м вместо стандартных 100–150 кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных