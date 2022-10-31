Группа «Медскан» покупает сеть лабораторий KDL

Частный медицинский холдинг «Медскан», акционером которого является входящая в «Росатом» компания «Росатом Хэлскеа», покупает сеть лабораторий KDL: продавец – фонд прямых инвестиций UFG Private Equity. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами сторон. Представители UFG и «Медскана» подтвердили, что достигли соглашения о сделке. Ее сумму и сроки закрытия они не раскрывают. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость KDL в 15 млрд руб. Источник, близкий к одной из сторон переговоров, уверяет, что она выше – 19–20 млрд руб. Запрос в «Русатом Хэлскеа» остался без ответа.