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Группа «Медскан» покупает сеть лабораторий KDL

Сумма сделки оценивается в 15–20 млрд рублей
Анна Киселева Мария Истомина
Сеть KDL, открывшаяся в 2003 г., насчитывает 13 региональных лабораторий и свыше 350 медицинских офисов более чем в 40 российских городах / Максим Стулов / Ведомости

Частный медицинский холдинг «Медскан», акционером которого является входящая в «Росатом» компания «Росатом Хэлскеа», покупает сеть лабораторий KDL: продавец – фонд прямых инвестиций UFG Private Equity. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами сторон. Представители UFG и «Медскана» подтвердили, что достигли соглашения о сделке. Ее сумму и сроки закрытия они не раскрывают. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость KDL в 15 млрд руб. Источник, близкий к одной из сторон переговоров, уверяет, что она выше – 19–20 млрд руб. Запрос в «Русатом Хэлскеа» остался без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных