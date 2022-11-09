Минэнерго спрогнозировало срок замещения критических технологий в энергетике

Минэнерго спрогнозировало срок замещения критических технологий в энергетикеСейчас под угрозой находятся проекты на 170 млрд рублей
Минэнерго рассчитывает на то, что до 2027 г. наиболее критические импортные технологии в электроэнергетике будут замещены отечественными аналогами. Об этом заявил 8 ноября замминистра энергетики Евгений Грабчак на круглом столе в Совете Федерации.
«Когда мы говорим о зависимости от импорта, мы говорим о тех критических технологиях, от которых зависят в первую очередь технологическое функционирование и технико-экономическая эффективность [проектов] <...> Мы к 2026–2027 гг. сможем говорить о полном замещении всех критических технологий, используемых на текущий момент в электроэнергетике», – отметил он.
О каких именно технологиях идет речь, Грабчак не сказал. Чиновник лишь уточнил, что с 2017 г. доля импортного оборудования в российской энергетике снизилась с 37 до 31%.