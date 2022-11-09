Минэнерго спрогнозировало срок замещения критических технологий в энергетике

«Когда мы говорим о зависимости от импорта, мы говорим о тех критических технологиях, от которых зависят в первую очередь технологическое функционирование и технико-экономическая эффективность [проектов] <...> Мы к 2026–2027 гг. сможем говорить о полном замещении всех критических технологий, используемых на текущий момент в электроэнергетике», – отметил он.