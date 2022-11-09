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Минэнерго спрогнозировало срок замещения критических технологий в энергетике

Сейчас под угрозой находятся проекты на 170 млрд рублей
Александр Волобуев
Проблемы с поставками и сервисом энергооборудования обострились весной 2022 г. / Сергей Портер / Ведомости

Минэнерго рассчитывает на то, что до 2027 г. наиболее критические импортные технологии в электроэнергетике будут замещены отечественными аналогами. Об этом заявил 8 ноября замминистра энергетики Евгений Грабчак на круглом столе в Совете Федерации.

«Когда мы говорим о зависимости от импорта, мы говорим о тех критических технологиях, от которых зависят в первую очередь технологическое функционирование и технико-экономическая эффективность [проектов] <...> Мы к 2026–2027 гг. сможем говорить о полном замещении всех критических технологий, используемых на текущий момент в электроэнергетике», – отметил он.

О каких именно технологиях идет речь, Грабчак не сказал. Чиновник лишь уточнил, что с 2017 г. доля импортного оборудования в российской энергетике снизилась с 37 до 31%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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