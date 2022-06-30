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Турция получила расплывчатые обещания

И решила устроить экзамен Швеции и Финляндии, потребовав выдачи 33 курдов
Илья Лакстыгал
28 июня, министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции подписали меморандум о взаимопонимании, подтверждающий поддержку турецкой стороной вступления скандинавских стран в НАТО / Murat CETIN MUHURDAR / AFP

НАТО по итогам саммита в Мадриде 29 июня объявило о решении пригласить войти в состав альянса Финляндию и Швецию, что ранее блокировалось Турцией, обвинившей эти страны в поддержке курдских группировок и сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена. Днем ранее, 28 июня, министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции подписали меморандум о взаимопонимании, подтверждающий поддержку турецкой стороной вступления скандинавских стран в НАТО. В канцелярии президента Турции Реджепа Эрдогана заявили о том, что Анкара добилась всего, чего хотела.

Как следует из текста соглашения, Стокгольм, Хельсинки и НАТО в целом будут способствовать обеспечению турецкой безопасности и не станут поддерживать курдские формирования YPG/YPD на севере Сирии, которые Анкара считает дочерними структурами признанной ею террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Также обе скандинавские страны обязались не поддерживать и организацию Фетхуллаха Гюлена FETO, которую Эрдоган называет архитектором путча 2016 г. и которая с тех пор признана в стране террористической. Однако террористической в документе прямо все же называется только РПК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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