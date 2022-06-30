Турция получила расплывчатые обещания

Как следует из текста соглашения, Стокгольм, Хельсинки и НАТО в целом будут способствовать обеспечению турецкой безопасности и не станут поддерживать курдские формирования YPG/YPD на севере Сирии, которые Анкара считает дочерними структурами признанной ею террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Также обе скандинавские страны обязались не поддерживать и организацию Фетхуллаха Гюлена FETO, которую Эрдоган называет архитектором путча 2016 г. и которая с тех пор признана в стране террористической. Однако террористической в документе прямо все же называется только РПК.