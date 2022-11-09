Глава Росавиации объявил о приостановке работ по сертификации Ка-62

В числе основных сфер применения вертолета – транспортировка пассажиров, спасательные операции, работы в нефтегазовой области, указано на сайте «Ростеха». Первые экземпляры Ка-62 получили французские двигатели Turbomeca Ardiden 3G. 30 ноября 2021 г. Росавиация выдала холдингу «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») сертификат типа на вертолет Ка-62. «В 2022 г. уже планируются первые поставки Ка-62 заказчикам», — сказано на сайте «Ростеха». Документ действительно формально позволяет начать поставки вертолета на российский рынок. Но выданный Ка-62 сертификат типа FATA-0107R накладывает ряд существенных эксплуатационных ограничений. В частности, Ка-62 пока не может использоваться для перевозки пассажиров. Разрешена только доставка грузов в кабине массой до 2 т, высота полета ограничена 1500 м над уровнем моря (но не более 500 м над подстилающей поверхностью), а скорость – 290 км/ч. Помимо этого вертолету запрещены полеты над водной поверхностью и в условиях обледенения, а также при температурах окружающего воздуха менее -25°С и более +25°С.