Глава Росавиации объявил о приостановке работ по сертификации Ка-62

Глава Росавиации объявил о приостановке работ по сертификации Ка-62Новый российский вертолет почти на 60% импортный
Работы по сертификации нового среднего многоцелевого вертолета Ка-62 приостановлены. Об этом заявил глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько на 13-м Вертолетном форуме в Москве, передает корреспондент «Ведомостей».
«Что касается сертификации нового типа воздушных судов. Первое, вы знаете, конечно, вертолет Ка-62. Он, конечно, получил сертификат типа ограниченной категории в прошлом году. В настоящее время дальнейшие работы по проекту пока приостановлены в силу известных обстоятельств», — сказал Нерадько. Он добавил, что рассчитывает на возобновление работ «в ближайшее время».
Позднее директор по продажам гражданской вертолетной техники холдинга «Вертолеты России» Игорь Паньшин показал презентацию, где указано, что стендовые испытания Ка-62 будут завершены в 2024 г., а дополнительные сертификационные испытания и совместные государственные испытания — в 2025 г.
Сертификация Ка-62 действительно была завершена в конце прошлого года с ограничениями, а дальше она не велась, говорит источник «Ведомостей» в холдинге «Вертолеты России». «Вертолет в очень высокой степени, примерно на 60%, импортный: лопасти, материал, движки, авионика. Все поставки обрезались, надо полностью все пересмотреть по нему. Смысла его дальше сертифицировать нет», — пояснил он.
Многоцелевой вертолет Ка-62 разработан на основе военного вертолета Ка-60. Ка-62 совершил первый полет в 2017 г. «Первый полет вертолета Ка-62 – действительно знаковое событие для отрасли. Реализация программы позволит не только обеспечить устойчивый доход АО «Вертолеты России» от продаж в период с 2018-2030 гг., но и занять к 2025 г. не менее 20% доли рынка вертолетов промежуточного класса. По нашим прогнозам, продажи до 2030 г. составят 365 вертолетов», — говорил министр промышленности Денис Мантуров в мае 2017 г.
В числе основных сфер применения вертолета – транспортировка пассажиров, спасательные операции, работы в нефтегазовой области, указано на сайте «Ростеха». Первые экземпляры Ка-62 получили французские двигатели Turbomeca Ardiden 3G. 30 ноября 2021 г. Росавиация выдала холдингу «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») сертификат типа на вертолет Ка-62. «В 2022 г. уже планируются первые поставки Ка-62 заказчикам», — сказано на сайте «Ростеха». Документ действительно формально позволяет начать поставки вертолета на российский рынок. Но выданный Ка-62 сертификат типа FATA-0107R накладывает ряд существенных эксплуатационных ограничений. В частности, Ка-62 пока не может использоваться для перевозки пассажиров. Разрешена только доставка грузов в кабине массой до 2 т, высота полета ограничена 1500 м над уровнем моря (но не более 500 м над подстилающей поверхностью), а скорость – 290 км/ч. Помимо этого вертолету запрещены полеты над водной поверхностью и в условиях обледенения, а также при температурах окружающего воздуха менее -25°С и более +25°С.
После начала спецоперации России на Украине США и страны ЕС ввели беспрецедентное количество санкций в отношении российской авиаотрасли, включая полный запрет на передачу комплектующих.