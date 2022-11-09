Газета
Бизнес

Глава Росавиации объявил о приостановке работ по сертификации Ка-62

Новый российский вертолет почти на 60% импортный
Инна Сидоркова
АО «Вертолеты России»

Работы по сертификации нового среднего многоцелевого вертолета Ка-62 приостановлены. Об этом заявил глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько на 13-м Вертолетном форуме в Москве, передает корреспондент «Ведомостей».

«Что касается сертификации нового типа воздушных судов. Первое, вы знаете, конечно, вертолет Ка-62. Он, конечно, получил сертификат типа ограниченной категории в прошлом году. В настоящее время дальнейшие работы по проекту пока приостановлены в силу известных обстоятельств», — сказал Нерадько. Он добавил, что рассчитывает на возобновление работ «в ближайшее время».

Позднее директор по продажам гражданской вертолетной техники холдинга «Вертолеты России» Игорь Паньшин показал презентацию, где указано, что стендовые испытания Ка-62 будут завершены в 2024 г., а дополнительные сертификационные испытания  и совместные государственные испытания — в 2025 г.

Сертификация Ка-62 действительно была завершена в конце прошлого года с ограничениями, а дальше она не велась, говорит источник «Ведомостей» в холдинге «Вертолеты России». «Вертолет в очень высокой степени, примерно на 60%, импортный: лопасти, материал, движки, авионика. Все поставки обрезались, надо полностью все пересмотреть по нему. Смысла его дальше сертифицировать нет», — пояснил он.

«Вертолеты России» хотят списать более 1000 вертолетов

Эксплуатанты пожаловались на холдинг премьер-министру Михаилу Мишустину

Многоцелевой вертолет Ка-62 разработан на основе военного вертолета Ка-60. Ка-62 совершил первый полет в 2017 г. «Первый полет вертолета Ка-62 – действительно знаковое событие для отрасли. Реализация программы позволит не только обеспечить устойчивый доход АО «Вертолеты России» от продаж в период с 2018-2030 гг., но и занять к 2025 г. не менее 20% доли рынка вертолетов промежуточного класса. По нашим прогнозам, продажи до 2030 г. составят 365 вертолетов», — говорил министр промышленности Денис Мантуров в мае 2017 г.

В числе основных сфер применения вертолета – транспортировка пассажиров, спасательные операции, работы в нефтегазовой области, указано на сайте «Ростеха». Первые экземпляры Ка-62 получили французские двигатели Turbomeca Ardiden 3G. 30 ноября 2021 г. Росавиация выдала холдингу «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») сертификат типа на вертолет Ка-62. «В 2022 г. уже планируются первые поставки Ка-62 заказчикам», — сказано на сайте «Ростеха». Документ действительно формально позволяет начать поставки вертолета на российский рынок. Но выданный Ка-62 сертификат типа FATA-0107R накладывает ряд существенных эксплуатационных ограничений. В частности, Ка-62 пока не может использоваться для перевозки пассажиров. Разрешена только доставка грузов в кабине массой до 2 т, высота полета ограничена 1500 м над уровнем моря (но не более 500 м над подстилающей поверхностью), а скорость – 290 км/ч. Помимо этого вертолету запрещены полеты над водной поверхностью и в условиях обледенения, а также при температурах окружающего воздуха менее -25°С и более +25°С.

После начала спецоперации России на Украине США и страны ЕС ввели беспрецедентное количество санкций в отношении российской авиаотрасли, включая полный запрет на передачу комплектующих.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных