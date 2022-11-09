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Бизнес

У агрохолдинга АФГ «Националь» сменился собственник

Его новым владельцем стал партнер миллиардера Искандера Махмудова
Елизавета Клочкова
Виталий Тимкив / РИА Новости

Компания «Инвестком» стала владельцем агрохолдинга АФГ «Националь». Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 7 ноября. Первым об этом сообщил «Интерфакс».

АФГ «Националь» был создан в феврале 2013 г. в результате слияния производителя риса AF-Group и дистрибутора фасованных круп «Ангстрем». Холдинг, согласно рейтингу аудиторской компании BEFL, на июль 2022 г. занимал 32-е место в списке крупнейших землевладельцев России. Сейчас компании принадлежат 183 000 га в Краснодарском крае, Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях. На этих землях она выращивает крупы, овощи (картофель, морковь, свеклу, лук) и яблоки. АФГ «Националь» выпускает свою продукцию под собственными торговыми марками (СТМ), в частности, «Националь», «Агрокультура», Prosto. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2021 г. выручка составила 142 млн руб., а чистый убыток — 709 млн руб.

«Инвестком» занимается вложениями в ценные бумаги. Владельцем является партнер миллиардера Искандера Махмудова по группе КМ Иван Юзефович. Ему принадлежит 30% долей в ней. У самой группы есть активы в сельском хозяйстве, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Ей принадлежит фирма «Варяг», которая занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур и масличных семян. Юзефович также входил в совет директоров структур Уральской горно-металлургической компании и «Аэроэкспресса», которые принадлежат Махмудову.

Оценить стоимость сделки опрошенные «Ведомостями» участники рынка затруднились. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что покупатель, скорее всего, стал владельцем АФГ «Националь» за счет приобретения долга владельца холдинга перед Россельхозбанком в размере 15 млрд руб. Запросы в АФГ «Националь» и «Инвестком» остались без ответов. Ранее директор «Совэкона» Андрей Сизов говорил газете «Коммерсантъ», что АФГ «Националь» может быть поделена на несколько частей для оптимизации. Например, потенциальный покупатель мог выделить выращивание риса, производство круп и овощей, контракты с ритейлом в одну часть бизнеса, а производство зерновых — в другую.

Причина продажи АФГ «Националь», по мнению Бурмистрова, может быть связана с проблемами у теперь уже бывшего бенефициара холдинга Дмитрия Аржанова. Он был арестован по обвинению в хищении 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети Центр и Приволжье», сообщал ранее «Интерфакс». Тем не менее Бурмистров называет сам холдинг привлекательным активом, особенно его направление, связанное с садоводческим бизнесом. Речь идет о компании «Южные земли», которая развивается холдингом в партнерстве с инвестиционной группой «Волга Груп».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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