У агрохолдинга АФГ «Националь» сменился собственник

Причина продажи АФГ «Националь», по мнению Бурмистрова, может быть связана с проблемами у теперь уже бывшего бенефициара холдинга Дмитрия Аржанова. Он был арестован по обвинению в хищении 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети Центр и Приволжье», сообщал ранее «Интерфакс». Тем не менее Бурмистров называет сам холдинг привлекательным активом, особенно его направление, связанное с садоводческим бизнесом. Речь идет о компании «Южные земли», которая развивается холдингом в партнерстве с инвестиционной группой «Волга Груп».