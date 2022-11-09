У агрохолдинга АФГ «Националь» сменился собственник

У агрохолдинга АФГ «Националь» сменился собственникЕго новым владельцем стал партнер миллиардера Искандера Махмудова
Компания «Инвестком» стала владельцем агрохолдинга АФГ «Националь». Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 7 ноября. Первым об этом сообщил «Интерфакс».
АФГ «Националь» был создан в феврале 2013 г. в результате слияния производителя риса AF-Group и дистрибутора фасованных круп «Ангстрем». Холдинг, согласно рейтингу аудиторской компании BEFL, на июль 2022 г. занимал 32-е место в списке крупнейших землевладельцев России. Сейчас компании принадлежат 183 000 га в Краснодарском крае, Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях. На этих землях она выращивает крупы, овощи (картофель, морковь, свеклу, лук) и яблоки. АФГ «Националь» выпускает свою продукцию под собственными торговыми марками (СТМ), в частности, «Националь», «Агрокультура», Prosto. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2021 г. выручка составила 142 млн руб., а чистый убыток — 709 млн руб.
«Инвестком» занимается вложениями в ценные бумаги. Владельцем является партнер миллиардера Искандера Махмудова по группе КМ Иван Юзефович. Ему принадлежит 30% долей в ней. У самой группы есть активы в сельском хозяйстве, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Ей принадлежит фирма «Варяг», которая занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур и масличных семян. Юзефович также входил в совет директоров структур Уральской горно-металлургической компании и «Аэроэкспресса», которые принадлежат Махмудову.
Оценить стоимость сделки опрошенные «Ведомостями» участники рынка затруднились. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что покупатель, скорее всего, стал владельцем АФГ «Националь» за счет приобретения долга владельца холдинга перед Россельхозбанком в размере 15 млрд руб. Запросы в АФГ «Националь» и «Инвестком» остались без ответов. Ранее директор «Совэкона» Андрей Сизов говорил газете «Коммерсантъ», что АФГ «Националь» может быть поделена на несколько частей для оптимизации. Например, потенциальный покупатель мог выделить выращивание риса, производство круп и овощей, контракты с ритейлом в одну часть бизнеса, а производство зерновых — в другую.
Причина продажи АФГ «Националь», по мнению Бурмистрова, может быть связана с проблемами у теперь уже бывшего бенефициара холдинга Дмитрия Аржанова. Он был арестован по обвинению в хищении 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети Центр и Приволжье», сообщал ранее «Интерфакс». Тем не менее Бурмистров называет сам холдинг привлекательным активом, особенно его направление, связанное с садоводческим бизнесом. Речь идет о компании «Южные земли», которая развивается холдингом в партнерстве с инвестиционной группой «Волга Груп».