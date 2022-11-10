Верховный суд поставил точку в споре за винный бренд Saint Vincent

Конфликту «Александровых погребов» и Winestyle больше двух лет. В начале 2020 г. первая компания обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Winestyle с требованием защитить свои права на товарный знак Saint Vincent. В августе того же года заявление истца было удовлетворено. Winestyle пожаловалась в Роспатент. В своем заявлении компания ссылалась на то, что регистрация бренда с именем святого Викентия оскорбляет чувства верующих. Она обращала внимание на то, что Гражданский кодекс РФ не допускает регистрации товарных знаков, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали. В итоге Роспатент лишил «Александровы погреба» прав на использование 12 брендов. Данное решение компания пыталась оспорить в суде по интеллектуальным правам (СИП). В августе 2021 г. ее иск был удовлетворен, но через два месяца президиум СИП его отменил. Теперь решение последнего фактически подтвердил и Верховный суд.