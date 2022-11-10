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Верховный суд поставил точку в споре за винный бренд Saint Vincent

Сеть Winestyle добилась прекращения защиты этого товарного знака из-за оскорбления чувств верующих
Елизавета Клочкова Маргарита Соболь
Опрошенные «Ведомостями» юристы называют итоги спора о правах на бренд с именем святого неоднозначными / Андрей Гордеев / Ведомости

Верховный суд РФ отказал фирме «Александровы погреба» в передаче в судебную коллегию кассационной жалобы по делу о правах на бренд вина Saint Vincent, следует из его определения. Таким образом, эта компания окончательно лишилась возможности использовать как данный торговый знак, так и 11 других, в названиях которых есть имя святого Викентия. Суд также не стал удовлетворять требование к ООО «Винный стиль» (Winestyle) о компенсации на 31,6 млн руб. за импорт французского вина с аналогичными названиями.

Конфликту «Александровых погребов» и Winestyle больше двух лет. В начале 2020 г. первая компания обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Winestyle с требованием защитить свои права на товарный знак Saint Vincent. В августе того же года заявление истца было удовлетворено. Winestyle пожаловалась в Роспатент. В своем заявлении компания ссылалась на то, что регистрация бренда с именем святого Викентия оскорбляет чувства верующих. Она обращала внимание на то, что Гражданский кодекс РФ не допускает регистрации товарных знаков, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали. В итоге Роспатент лишил «Александровы погреба» прав на использование 12 брендов. Данное решение компания пыталась оспорить в суде по интеллектуальным правам (СИП). В августе 2021 г. ее иск был удовлетворен, но через два месяца президиум СИП его отменил. Теперь решение последнего фактически подтвердил и Верховный суд.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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