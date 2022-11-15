«Блоху подковать мы можем, а конвейер по подковыванию – это проблема»Директор Агентства развития навыков и профессий Роберт Уразов о развитии рынка труда в новой экономической реальности
Ситуация на рынке труда в современной России будет меняться: с одной стороны, с автоматизацией производства будет снижаться возраст доступа к профессиям, а с другой – на фоне военной спецоперации уже сейчас растет спрос на женщин даже в традиционно не женских профессиях. Об этом, а также о том, чему Россия может научиться у Азии в условиях бойкота Запада и зачем студентам вузов нужны рабочие профессии, рассказал «Ведомостям» генеральный директор Агентства развития навыков и профессий (бывшее «Ворлдскиллс Россия») Роберт Уразов.
«Кто же хочет русское внедрять?»
– Мы находимся в стадии реформирования. Мы утратили возможность участвовать как сборная России в международных соревнованиях, хотя раньше мы были на лидерских позициях. Теперь Россия не будет проводить чемпионат EuroSkills в Петербурге в 2023 г., его перенесли в Польшу. В целом ситуацию мы рассматриваем крайне негативно: несмотря на заявления международной организации о своей аполитичности, это откровенно политический шаг. Россия не нарушала никаких регламентов движения.