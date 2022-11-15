«Блоху подковать мы можем, а конвейер по подковыванию – это проблема»

Ситуация на рынке труда в современной России будет меняться: с одной стороны, с автоматизацией производства будет снижаться возраст доступа к профессиям, а с другой – на фоне военной спецоперации уже сейчас растет спрос на женщин даже в традиционно не женских профессиях. Об этом, а также о том, чему Россия может научиться у Азии в условиях бойкота Запада и зачем студентам вузов нужны рабочие профессии, рассказал «Ведомостям» генеральный директор Агентства развития навыков и профессий (бывшее «Ворлдскиллс Россия») Роберт Уразов.