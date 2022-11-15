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«Блоху подковать мы можем, а конвейер по подковыванию – это проблема»

Директор Агентства развития навыков и профессий Роберт Уразов о развитии рынка труда в новой экономической реальности
Валерия Мишина
Директор Агентства развития навыков и профессий Роберт Уразов / Павел Лисицын / РИА Новости

Ситуация на рынке труда в современной России будет меняться: с одной стороны, с автоматизацией производства будет снижаться возраст доступа к профессиям, а с другой – на фоне военной спецоперации уже сейчас растет спрос на женщин даже в традиционно не женских профессиях. Об этом, а также о том, чему Россия может научиться у Азии в условиях бойкота Запада и зачем студентам вузов нужны рабочие профессии, рассказал «Ведомостям» генеральный директор Агентства развития навыков и профессий (бывшее «Ворлдскиллс Россия») Роберт Уразов.

«Кто же хочет русское внедрять?»

– Как работает агентство после фактически исключения из международного движения Worldskills International?

– Мы находимся в стадии реформирования. Мы утратили возможность участвовать как сборная России в международных соревнованиях, хотя раньше мы были на лидерских позициях. Теперь Россия не будет проводить чемпионат EuroSkills в Петербурге в 2023 г., его перенесли в Польшу. В целом ситуацию мы рассматриваем крайне негативно: несмотря на заявления международной организации о своей аполитичности, это откровенно политический шаг. Россия не нарушала никаких регламентов движения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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