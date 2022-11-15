«Якутия» каннибализировала суперджеты

«Якутия» каннибализировала суперджетыВосстановить самолеты в текущей ситуации невозможно, но лизингодатель – ГТЛК – планирует их забрать
Авиакомпания «Якутия» каннибализировала два из четырех Superjet 100 (SSJ100), полученных в лизинг от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Это выяснилось в ходе недавнего внеочередного мониторинга состояния воздушных судов, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к ГТЛК, и подтвердил еще один собеседник, знакомый с результатами проверки. Ее проводили специалисты лизинговой компании и независимый технический эксперт. «На самолетах отсутствуют маршевые силовые установки и ряд других ключевых агрегатов», – констатировал один из собеседников. В таком состоянии суперджеты находятся уже больше года. Представитель лизинговой компании подтвердил, что из четырех переданных в аренду самолетов SSJ100 «два находятся в неисправном состоянии и разукомплектованы».
После мониторинга представители ГТЛК обратились к производителю – предприятию «Иркут» (входит в ОАК), а также к Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) за экспертной оценкой, уточнил один из источников «Ведомостей». Предприятия ответили, что в условиях американских и европейских санкций восстановить каннибализированные суда пока «не представляется возможным», резюмировал собеседник «Ведомостей». Российско-французская компания PowerJet прекратила выпускать и обслуживать двигатели SaM146 для SSJ100 еще в марте, а отечественный двигатель ПД-8 производства «ОДК-Сатурн» пока не сертифицирован.