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«Якутия» каннибализировала суперджеты

Восстановить самолеты в текущей ситуации невозможно, но лизингодатель – ГТЛК – планирует их забрать
Инна Сидоркова
Представитель ГТЛК подтвердил, что договоры аренды воздушных судов, находящихся не в состоянии летной годности, планируются к расторжению / РИА Новости

Авиакомпания «Якутия» каннибализировала два из четырех Superjet 100 (SSJ100), полученных в лизинг от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Это выяснилось в ходе недавнего внеочередного мониторинга состояния воздушных судов, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к ГТЛК, и подтвердил еще один собеседник, знакомый с результатами проверки. Ее проводили специалисты лизинговой компании и независимый технический эксперт. «На самолетах отсутствуют маршевые силовые установки и ряд других ключевых агрегатов», – констатировал один из собеседников. В таком состоянии суперджеты находятся уже больше года. Представитель лизинговой компании подтвердил, что из четырех переданных в аренду самолетов SSJ100 «два находятся в неисправном состоянии и разукомплектованы».

После мониторинга представители ГТЛК обратились к производителю – предприятию «Иркут» (входит в ОАК), а также к Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) за экспертной оценкой, уточнил один из источников «Ведомостей». Предприятия ответили, что в условиях американских и европейских санкций восстановить каннибализированные суда пока «не представляется возможным», резюмировал собеседник «Ведомостей». Российско-французская компания PowerJet прекратила выпускать и обслуживать двигатели SaM146 для SSJ100 еще в марте, а отечественный двигатель ПД-8 производства «ОДК-Сатурн» пока не сертифицирован.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных