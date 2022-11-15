«Якутия» каннибализировала суперджеты

Авиакомпания «Якутия» каннибализировала два из четырех Superjet 100 (SSJ100), полученных в лизинг от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Это выяснилось в ходе недавнего внеочередного мониторинга состояния воздушных судов, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к ГТЛК, и подтвердил еще один собеседник, знакомый с результатами проверки. Ее проводили специалисты лизинговой компании и независимый технический эксперт. «На самолетах отсутствуют маршевые силовые установки и ряд других ключевых агрегатов», – констатировал один из собеседников. В таком состоянии суперджеты находятся уже больше года. Представитель лизинговой компании подтвердил, что из четырех переданных в аренду самолетов SSJ100 «два находятся в неисправном состоянии и разукомплектованы».