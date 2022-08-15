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ОАК хочет заменить двигатели всех Sukhoi SuperJet на отечественные

На это, по оценкам экспертов, потребуется порядка семи лет
Арина Литова
ОАК хочет заменить двигатели всех Sukhoi SuperJet на отечественные / Максим Стулов / Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в «Ростех») планирует заменить российско-французские двигатели SaM-146 на российские ПД-8 на самолетах уже эксплуатируемых Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Об этом сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь на форуме «Армия».

На данный момент, по словам Слюсаря, проект ремоторизации «находится на стадии проработки и обсуждения» совместно с авиакомпаниями и лизингодателями. «Наша задача на ближайшие годы – весь парк из 150 «Суперджетов» как можно дольше продержать в исправном состоянии», – отметил Слюсарь (цитата по «Интерфаксу»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных