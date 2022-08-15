ОАК хочет заменить двигатели всех Sukhoi SuperJet на отечественные

На данный момент, по словам Слюсаря, проект ремоторизации «находится на стадии проработки и обсуждения» совместно с авиакомпаниями и лизингодателями. «Наша задача на ближайшие годы – весь парк из 150 «Суперджетов» как можно дольше продержать в исправном состоянии», – отметил Слюсарь (цитата по «Интерфаксу»).