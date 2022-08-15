ОАК хочет заменить двигатели всех Sukhoi SuperJet на отечественные

ОАК хочет заменить двигатели всех Sukhoi SuperJet на отечественныеНа это, по оценкам экспертов, потребуется порядка семи лет
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в «Ростех») планирует заменить российско-французские двигатели SaM-146 на российские ПД-8 на самолетах уже эксплуатируемых Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Об этом сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь на форуме «Армия».
На данный момент, по словам Слюсаря, проект ремоторизации «находится на стадии проработки и обсуждения» совместно с авиакомпаниями и лизингодателями. «Наша задача на ближайшие годы – весь парк из 150 «Суперджетов» как можно дольше продержать в исправном состоянии», – отметил Слюсарь (цитата по «Интерфаксу»).
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